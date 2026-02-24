Espacio Montoro, tercer mejor restaurante de la Comunidad Valenciana por la Guía Macarfi 2026
En los últimos meses, el restaurante ha ajustado horarios, optimizado el espacio de sala para ofrecer mayor intimidad, creado una nueva cocina y desarrollado menús
Espacio Montoro ha sido reconocido como el tercer mejor restaurante de la Comunidad Valenciana en la edición 2026 de la Guía Macarfi, consolidándose como uno de los proyectos gastronómicos de referencia dentro del panorama autonómico. El reconocimiento se dio a conocer durante la gala anual de la Guía Macarfi 2026, celebrada esta semana y que reunió a chefs, profesionales del sector, prensa especializada y representantes institucionales en un encuentro que ya se ha convertido en una cita clave dentro del calendario gastronómico nacional.
En esta edición, la guía ha presentado los rankings por comunidades autónomas, elaborados a partir de las valoraciones realizadas por miles de embajadores y gastrónomos locales que visitan y puntúan los restaurantes a lo largo del año.
En el podio de la Comunidad Valenciana, Espacio Montoro comparte posiciones destacadas con Ricard Camarena y Quique Dacosta, situándose en tercera posición en un entorno de alta exigencia y competencia gastronómica.
Para Pablo Montoro, chef y fundador del restaurante, este reconocimiento supone “un orgullo enorme y, al mismo tiempo, una responsabilidad”. “Estar en el top 3 de la Comunidad Valenciana en una guía como Macarfi, que se nutre de valoraciones reales y continuadas, es un respaldo al trabajo diario del equipo. Nos impulsa a seguir afinando la experiencia y a no bajar nunca el nivel de exigencia.”
Nueva cocina
Espacio Montoro atraviesa actualmente una etapa de consolidación y revisión constante de su propuesta. En los últimos meses, el restaurante ha ajustado horarios, optimizado el espacio de sala para ofrecer mayor intimidad, creado una nueva cocina y desarrollado menús que refuerzan su filosofía: cada recorrido gastronómico parte de un ingrediente principal de la provincia de Alicante, poniendo en valor el territorio desde una mirada contemporánea.
Guía Macarfi
La Guía Macarfi, que alcanza ya su undécima edición, se ha consolidado como uno de los rankings gastronómicos más influyentes del país, basando sus clasificaciones en un sistema de valoración independiente y continuado en el tiempo. La presencia de Espacio Montoro en el tercer puesto autonómico confirma la solidez del proyecto y su posicionamiento dentro de la alta cocina valenciana.
