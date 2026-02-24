Estas tres bodegas singulares ofrecen una experiencia enoturística completa en Ribeira Sacra, Toro y Somontano

La iniciativa reúne a tres proyectos con fuerte identidad territorial: Ponte da Boga, referente de la viticultura heroica gallega; Teso La Monja, uno de los nombres clave en la transformación contemporánea de Toro; y Bodega LAUS, ejemplo de integración paisajística y precisión enológica en el Somontano.

No se trata solo de visitar una bodega, sino de acceder a propuestas pensadas para comprender el territorio desde dentro: recorrer viñedos en pendiente sobre el Sil, adentrarse en una de las casas más discretas de Toro —que no abre habitualmente al público— o pasear entre láminas de agua y viñas a los pies del Pirineo.

La selección reúne Pizarras y Esquistos 2024, Valdebuey 2021 y LAUS 700 alt. 2021, tres interpretaciones de territorio que ahora abren la puerta al enoturismo en origen. / Lu Hoffmann

Solo por el hecho de adquirir la selección de febrero —compuesta por Pizarras y Esquistos 2024 (Ribeira Sacra), Valdebuey 2021 (Toro) y LAUS 700 alt. 2021 (Somontano)— los compradores acceden automáticamente a ganar una de estas tres visitas enoturísticas para dos personas, que incluyen recorrido por las instalaciones y cata guiada en cada territorio.

Ponte da Boga: la emoción vertical de la Ribeira Sacra

En Castro Caldelas, entre bancales imposibles y laderas que caen hacia el río Sil, Ponte da Boga es uno de los proyectos históricos de la denominación. Su trayectoria está ligada a la recuperación de viñedos singulares y a la defensa de una viticultura heroica que exige trabajo manual, conocimiento del terreno y respeto por el entorno.

Ponte da Boga, en Castro Caldelas, es uno de los proyectos históricos de la Ribeira Sacra y referente en la recuperación de viñedos singulares. / Ponte da Boga

La experiencia que propone comienza con un recorrido por su bodega centenaria y continúa en el viñedo Costa de Alais, donde el paisaje explica por sí solo el carácter de los vinos. La visita culmina con una cata maridaje de cuatro referencias —Albariño, Bancales Olvidados, Capricho de Merenzao y Porto de Lobos— acompañadas de productos gallegos. Una inmersión directa en la identidad atlántica de la Ribeira Sacra.

Teso La Monja: la elegancia contemporánea de Toro

La familia Eguren acumula más de 150 años de historia vitícola y ha sido determinante en la evolución cualitativa de la DO Toro. En Teso La Monja trabajan viñedos viejos, muchos de ellos de entre 40 y 50 años, con rendimientos ajustados y una elaboración precisa orientada a expresar la tinta de toro con equilibrio y profundidad.

La arquitectura sobria de Teso La Monja, en Toro, refleja la filosofía de una familia que ha hecho del viñedo viejo y la precisión enológica su seña de identidad. / Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria

Valdebuey 2021 sintetiza esa filosofía: estructura, fruta y tanino pulido tras 16 meses de crianza en roble francés. La visita a la bodega —que no forma parte de los circuitos habituales— permite acceder a un proyecto reservado y exigente, donde el foco está puesto en el viñedo y en la identidad del terruño. Una oportunidad poco frecuente para conocer desde dentro una de las casas más sólidas de la denominación.

Bodega LAUS: naturaleza y arquitectura en el Somontano

En Barbastro, al pie de los Pirineos, Bodega LAUS ha construido un discurso donde paisaje, sostenibilidad y arquitectura dialogan en equilibrio. Fundada en 2002, la bodega se integra en el entorno como una “isla” rodeada por una amplia lámina de agua y arropada por 100 hectáreas de viñedo propio.

Integrada en el paisaje del Somontano, Bodega LAUS se alza como una “isla” rodeada por una lámina de agua, símbolo de su apuesta por la naturaleza y la arquitectura contemporánea. / Bodega LAUS

LAUS 700 alt. 2021 se explica desde el viñedo y la altitud, sin apoyarse en reconocimientos externos, como una interpretación honesta del Somontano. La experiencia enoturística incluye paseo por viñedos, visita a instalaciones y cata guiada con aperitivo, dentro de una filosofía slow que invita a comprender el vino desde la calma y el territorio.

Noticias relacionadas

Tres territorios, tres paisajes y tres maneras de entender el vino. La propuesta convierte la compra en algo más que una selección de botellas: la transforma en una puerta abierta al origen.