María Garciafilia Soler, alma, mar y familia
La gerente del restuarante Seis Perlas, María Garciafilia Soler, lidera la evolución del emblemático restaurante de El Campello, fusionando la esencia tradicional con una gestión moderna y emocional.
En 2013 esta empresaria decidió tomar las riendas del negocio que su padre fundó en 1977, el icónico restaurante Seis Perlas, demostrando que la psicología y la hostelería comparten un ingrediente vital: la conexión humana. Junto con la ayuda de sus hermanos, María ha transformado el legado de su padre en un referente en el sector, respetando los pilares históricos de la casa pero adaptándolos a la vanguardia gastronómica actual.
Su carácter extrovertido y sociable ha sido clave para liderar un equipo sólido y generar un «feeling» único con los clientes en un enclave privilegiado frente a la playa de «su Campello» natal. Amante del mar y del sol, María ha impregnado el restaurante de su propia esencia, convirtiéndolo en el escenario ideal para eventos frente al Mediterráneo y permitiendo, como reflejo de su amor por los animales, que el espacio sea pet-friendly.
Con la mirada puesta en 2027, María trabaja ya en los preparativos del 50 aniversario de Seis Perlas, un hito que celebrará medio siglo de pasión, familia y gastronomía junto a la arena.
