Una estudiante de Alicante elabora el segundo sándwich "más bueno del mundo"

Diana Arias, una estudiante de hostelería de Alicante, ha logrado situarse entre las mejores promesas de la cocina joven en España. La alumna del centro Master-D se ha alzado con el segundo premio en la final del concurso gastronómico impulsado por Delikia, que buscaba crear el mejor sándwich del mundo.

El certamen, celebrado en el Kitchen Club de Madrid, reunió a ocho finalistas procedentes de ciudades como Alicante, Santander, Santiago de Compostela, Barcelona, Tenerife y Zaragoza, que elaboraron sus propuestas en directo y en un tiempo cronometrado ante más de un centenar de asistentes.

Aunque el primer puesto fue para Greta Pujol, estudiante del CETT de Barcelona, con un sándwich de pastrami con salsa de cítricos especiada, queso, jamón cocido y mantequilla de pepinillos, la representación alicantina consiguió un destacado segundo lugar, confirmando el talento gastronómico que se forma en la provincia.

Un podio con talento joven

La propuesta de la estudiante de Alicante convenció al jurado del concurso, que estaba presidido por el chef Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío, y contó también con la participación del chef José Álvarez (La Costa, con una estrella Michelin y dos Soles Repsol), la periodista gastronómica Gemma Añino, el barista Marcos González, la directora de los obradores de Delikia-Saborese Eva Lago y el ganador de la edición anterior, Gadim Gueye.

El tercer premio fue para un estudiante del I.E.S. Peñacastillo de Santander.

Los tres ganadores del certamen posan con el jurado y los organizadores / DELIKIA

Los tres finalistas no solo se llevaron premios económicos —6.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente—, sino también la oportunidad de ver sus recetas convertidas en un producto real.

De la cocina al vending

Las tres propuestas ganadoras se comercializarán próximamente en más de 15.000 máquinas de vending de Delikia repartidas por toda España, lo que permitirá que miles de personas puedan probar los sándwiches creados por estos jóvenes cocineros.

Durante la final, además, el público asistente también pudo degustar y votar las recetas, convirtiendo el sándwich ganador en el favorito tanto del jurado profesional como de los asistentes.

Un concurso con finalidad solidaria

Más allá de la competición gastronómica, el certamen tiene también un objetivo solidario. El 10% de la recaudación obtenida por la venta de los tres sándwiches ganadores se destinará a la Fundación Tierra de hombres, dedicada a la protección y desarrollo de la infancia.

Desde que esta iniciativa comenzó en 2019, Delikia ha donado ya 48.700 euros a proyectos de la ONG, entre ellos el programa “Viaje hacia la Vida”, que facilita tratamientos médicos a menores de países en situación vulnerable.

De esta manera, el talento culinario de jóvenes como la estudiante alicantina no solo llega a miles de consumidores, sino que también contribuye a apoyar causas solidarias.