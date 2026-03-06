Pablo Cabezali (@cenandoconpablo), influencer gastronómico: "El arroz al horno en un pueblo de Alicante que no olvidaré"

Hay restaurantes que se descubren por casualidad y terminan convirtiéndose en una parada obligatoria. Eso es lo que le ocurrió al influencer gastronómico Pablo Cabezali, conocido en redes como @cenandoconpablo (casi 800.000 seguidores en Instagram), durante una visita a las montañas de Alicante.

“El arroz al horno en un pueblo de Alicante que no olvidaré”, escribió tras probar uno de los platos más conocidos de Venta La Montaña, un restaurante situado en Benimantell, en pleno Valle de Guadalest.

El establecimiento es muy conocido en la zona porque lleva sirviendo cocina casera tradicional desde 1910, con recetas típicas de la montaña alicantina preparadas como se han hecho siempre.

Un arroz al horno que se ha hecho famoso

El plato estrella del restaurante es el arroz al horno, uno de los clásicos más queridos de la gastronomía de la Comunidad Valenciana. En Venta La Montaña se cocina con el estilo tradicional, con ingredientes de siempre y con una elaboración cuidada que le da un sabor intenso y muy casero.

Según explica el propio Cabezali, es uno de esos arroces que se recuerdan mucho tiempo después de probarlos.

Cocina de montaña con historia

Más allá del arroz al horno, el restaurante mantiene una propuesta basada en recetas tradicionales del Valle de Guadalest.

Entre los platos más conocidos destacan:

Olleta de blat , uno de los guisos más representativos de la zona

, uno de los guisos más representativos de la zona Paella Montaña , con conejo y pollo

, con conejo y pollo Arroz del senyoret

La barra de entrantes también recoge especialidades locales como mintxos de Benimantell, aspencat con bonito, embutidos del valle o pulpo a la brasa.

Carnes al horno y postres tradicionales

La carta se completa con carnes y pescados preparados de forma sencilla, entre ellos el cordero al horno, el chuletón de ternera lechal, o pescados a la plancha como dorada o lenguado.

Para terminar, el restaurante mantiene una línea de postres tradicionales, con propuestas como tarta de nísperos, torrijas con crema inglesa, soufflé de caramelo o flan de almendras.

Una parada gastronómica en el interior de Alicante

Venta La Montaña, con un Solete Repsol, se ha convertido en una referencia gastronómica del interior de Alicante, especialmente para quienes visitan el Valle de Guadalest y buscan restaurantes con cocina auténtica.

Su combinación de arroces tradicionales, guisos de cuchara y horno de leña, junto con el ambiente de venta histórica, lo convierten en un lugar muy frecuentado tanto por vecinos de la comarca como por visitantes.

Eso sí, si se planea la visita en fin de semana o en temporada alta, conviene reservar con antelación. El pequeño pueblo de Benimantell se ha ganado fama entre los amantes de la gastronomía… y muchos quieren probar ese arroz al horno del que habla el influencer.