Cinco días de cocina temática y tardeo: Vuelve la Semana Gastronómica del Restaurante Ya

Cinco días, cinco menús y una misma idea de fondo: convertir la gastronomía en una experiencia completa. Con esa premisa regresa a Aspe la XXIV Semana Gastronómica de Restaurante Ya, una cita que del 15 al 19 de abril de 2026 reunirá jornadas con identidad propia dedicadas a la carne seleccionada, el marisco de lonja, la tradición del norte, los sabores de Andalucía y un cierre de autor. Todo ello se completará con cóctel de bienvenida, estaciones de showcooking, bebidas incluidas y tardeo con DJs invitados.

No se trata solo de sentarse a comer. La cita está planteada como una experiencia completa en los jardines y salones de La Riera Eventos, donde cada día cambiará el menú, pero no la ambición: combinar producto, ambiente y una sobremesa larga. En un momento en el que la gastronomía también se ha consolidado como una forma de ocio, Restaurante Ya vuelve a apostar por un formato que busca que el comensal recuerde tanto lo que ha probado como el ambiente que lo rodea.

La cita está planteada como una experiencia completa en los jardines y salones de La Riera Eventos. / INFORMACIÓN

5 propuestas del 15 al 19 de abril

La programación de esta edición se articula en torno a cinco propuestas temáticas, una por jornada, con precios cerrados por cubierto y un mismo hilo conductor: dar protagonismo al producto y convertir cada servicio en una experiencia diferenciada. Todo ello, además, bajo la dirección del jefe de cocina Juanjo Botella.

La semana arrancará el miércoles 15 de abril con Monográfico de la Carne, una jornada que rinde homenaje a esta materia prima seleccionada. La propuesta pondrá el foco en la esencia del producto y en la profundidad de sabor que puede aportar una maduración cuidada. Será una apertura pensada para quienes entienden la carne como algo más que un plato principal. Entre los platos más destacados de esta primera cita sobresale la txuleta madurada de vaca Discarlux. El precio será de 72 euros por cubierto.

El jueves 16 de abril llegará Marisqueando, una invitación a mirar al mar con una selección de producto de lonja. / INFORMACIÓN

El jueves 16 de abril llegará Marisqueando, una invitación a mirar al mar con una selección de producto de lonja y una cocina que buscará respetar la pureza del producto marino. La jornada se presenta como una experiencia basada en la frescura y en el protagonismo del sabor directo. En esta propuesta cobrarán especial relevancia productos como el buey, la gamba roja, la quisquilla y las zamburiñas. También tendrá un precio de 72 euros por cubierto.

Para el viernes 17 de abril, la cita cambiará de registro con Cocina del Norte, una propuesta inspirada en el espíritu del Cantábrico. El menú se anuncia como un recorrido por platos con arraigo y tradición, conectados con la fuerza gastronómica del norte. Una jornada para quienes disfrutan de la cocina con memoria, carácter y raíces reconocibles. Entre las elaboraciones más llamativas estará el jarrete de vaca Discarlux trinchado delante del cliente. El precio será igualmente de 72 euros por cubierto.

Para el viernes 17 de abril, la cita cambiará de registro con Cocina del Norte, una propuesta inspirada en el espíritu del Cantábrico. / INFORMACIÓN

El fin de semana arrancará el sábado 18 de abril con Feria de Abril, una de las jornadas con mayor componente festivo del programa. Restaurante Ya plantea para ese día un menú muy potente inspirado en la cultura y los sabores de Andalucía, una propuesta concebida para disfrutar del sábado con un tono más alegre y social. Uno de los platos más representativos será el tartar de gamba blanca con base de ajoblanco. El precio será de 72 euros por cubierto.

La clausura llegará el domingo 19 de abril con el Menú del Chef, la propuesta más personal de toda la semana. Será el cierre de autor de esta XXIV edición, un menú ideado para disfrutar con calma y poner el broche a cinco días de gastronomía temática. En esta jornada, con la firma de Juanjo Botella, destacará especialmente el arroz con bogavante. En este caso, el precio será de 62 euros por cubierto.

Mucho más que un menú

Uno de los puntos fuertes de esta Semana Gastronómica es que la experiencia no se limita al pase en mesa. Cada jornada incluirá un cóctel de bienvenida con aperitivos y estaciones de showcooking. A eso se suma la selección de bebidas y vinos, con referencias escogidas cada día para acompañar los menús.

Y cuando termina el servicio, el plan no se apaga. La sobremesa se prolongará con música de DJs invitados, en un formato de tardeo que añade un componente social y festivo a la cita. Esa combinación entre gastronomía, ambiente y música refuerza el carácter del evento y lo convierte en algo más amplio que una simple comida especial.

Cada jornada incluirá un cóctel de bienvenida con aperitivos y estaciones de showcooking. / INFORMACIÓN

¿Cómo reservar plaza?

Las personas interesadas en asistir a la XXIV Semana Gastronómica de Restaurante Ya pueden solicitar su plaza a través de la web oficial de la Semana Gastronómica. También pueden hacerlo por teléfono: 610 942 362.

Mapa de La Riera Eventos.

Desde la organización recuerdan que la mesa no queda reservada de forma automática al enviar la solicitud, sino que la plaza quedará cerrada una vez sea confirmada según disponibilidad.