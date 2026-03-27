Alma de Barra celebra el arroz en todas sus formas
Su propuesta parte de la cocina tradicional de «la terreta» e incorpora matices contemporáneos
Alma de Barra se presenta como una espacio obligatorio para quienes buscan saborear la esencia mediterránea con calma. Ubicado en el corazón de la ciudad de Alicante, este restaurante nace de la experiencia de profesionales con una larga trayectoria en la hostelería alicantina. Su propuesta parte de la cocina tradicional de «la terreta», pero avanza un paso más allá, incorporando matices contemporáneos que refrescan los sabores de siempre sin perder su identidad.
El verdadero protagonista aquí es el arroz. En Alma de Barra, cada receta se trabaja con precisión y respeto por la técnica, desde los fondos hasta el punto final de cocción. Entre sus propuestas destaca el arroz seco de oreja a baja temperatura, acompañado de lágrimas de pimientos y ralladura de lima, una combinación que sorprende por su equilibrio entre intensidad y frescura. A él se suma el arroz de atún rojo y gamba, una de las propuestas más solicitadas de la casa, que refleja la calidad del producto y la personalidad mediterránea de su cocina.
La cocina se apoya en productos de temporada, pescados de lonja y mariscos frescos, seleccionados con rigor. El resultado es una carta equilibrada y viva, donde tradición e innovación conviven sin estridencias.
El espacio acompaña: luz natural, tonos cálidos y un ambiente relajado que invita a alargar la sobremesa. Además, Alma de Barra dispone de un espacio reservado para reuniones, ideal tanto para encuentros profesionales como para celebraciones más íntimas. En Semana Santa, Alma de Barra no es solo un restaurante, sino un plan completo para disfrutar Alicante a través de sus sabores. Puedes reservar en su web.
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