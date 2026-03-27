La Cava Aragonesa, icono gastronómico de Benidorm

La Cava Aragonesa es uno de esos nombres que forman parte de la identidad gastronómica de Benidorm. Su trayectoria, su personalidad y una propuesta culinaria muy reconocible la han convertido en un local de referencia tanto para quienes conocen bien la ciudad como para quienes llegan buscando una experiencia auténtica alrededor de la mesa.

Avalada por la Distinción SICTED, reconocida con un Solete Repsol e integrada en l’ Exquisit Mediterrani, La Cava Aragonesa ha construido su prestigio a partir de una combinación clara: producto de calidad, cocina cuidada y un trato cercano al cliente. Entre sus grandes señas de identidad destacan las Yescas, su famoso pan tostado a la catalana con aceite de oliva virgen extra y tomate restregado, elaboradas con más de 50 variedades de embutidos, quesos, salazones y ahumados. A ello se suman sus conocidas Tablas, que permiten degustar cuatro Yescas diferentes en una misma propuesta.

La barra es otro de sus grandes atractivos, repleta de encurtidos, cazuelas, mariscos, carnes, embutidos, quesos y una amplia variedad de pinchos y tapas, con especial protagonismo de los mejores ibéricos. Además, sus dos comedores completan la experiencia con una cocina mediterránea de alta calidad en la que tienen cabida arroces, pescados, carnes y ensaladas, elaborados con esmero y en constante evolución. Mención aparte merece su bodega, una de las más destacadas de la zona, con más de 700 vinos diferentes que aportan profundidad y prestigio a la propuesta gastronómica.

Por calidad, variedad y ambiente, La Cava Aragonesa se presenta también como un excelente plan para disfrutar estos días de Semana Santa en Benidorm. Más información en su web.