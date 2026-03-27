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Muchavista Barra Alicantina: el sabor del Mediterráneo que define la escapada perfecta

El restaurante, ubicado en primera línea de playa, se posiciona como una parada imprescindible para quienes buscan una experiencia auténtica frente al mar

Su concepto acerca al cliente a una cocina honesta, reconocible y profundamente mediterránea.

Su concepto acerca al cliente a una cocina honesta, reconocible y profundamente mediterránea. / MANUEL MORALES AMAT

R. E.

En Semana Santa, Alicante se convierte en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo. El buen clima, la luz y el mar invitan a desconectar, pasear y, sobre todo, disfrutar de la gastronomía. En este contexto, Muchavista Barra Alicantina se posiciona como una parada imprescindible para quienes buscan una experiencia auténtica frente al mar.

Ubicado en primera línea de la Playa de Muchavista, este restaurante combina tradición y modernidad en una propuesta gastronómica centrada en el producto local y el sabor de la terreta. Su concepto acerca al cliente a una cocina honesta, reconocible y profundamente mediterránea.

Arroces que marcan el ritmo

Hablar de Muchavista es hablar de arroz. Su carta rinde homenaje a uno de los pilares de la cocina alicantina, con elaboraciones que respetan la tradición pero incorporan un enfoque actual.

Entre sus propuestas destacan el arroz con bogavante, el arroz del señoret o el caldero del Mediterráneo, platos pensados para compartir y convertir la comida en un momento social, pausado y memorable. Cada receta está elaborada con fondos cuidados y producto de proximidad, lo que se traduce en sabor, identidad y coherencia gastronómica.

Una experiencia completa frente al mar

Entre sus propuestas destacan el arroz con bogavante, el arroz del señoret o el caldero del Mediterráneo

Entre sus propuestas destacan el arroz con bogavante, el arroz del señoret o el caldero del Mediterráneo / .

Más allá de la cocina, Muchavista ofrece una experiencia que conecta con el estilo de vida mediterráneo. Su terraza, abierta al mar, permite disfrutar de largas sobremesas, aperitivos al sol o cenas al atardecer con una atmósfera relajada y social.

La propuesta se completa con tapas, frituras de bahía, pescados frescos y una cuidada selección de bebidas, donde no falta el clásico «cerveceo» tan propio de la zona. Todo ello en un entorno pensado para compartir, desconectar y disfrutar sin prisas.

El plan perfecto para tu escapada

Semana Santa es tiempo de escapadas, y Muchavista Barra Alicantina se presenta como ese lugar al que siempre apetece volver. Ya sea en pareja, en familia o con amigos, el restaurante ofrece una combinación difícil de igualar: ubicación privilegiada, cocina reconocible y un ambiente que invita a quedarse. Porque, al final, las mejores escapadas no solo se recuerdan por el destino, sino por los momentos vividos alrededor de una mesa

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