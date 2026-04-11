Gordon Ramsay, chef: “Cocinar con chocolate es como con el vino: obtienes lo que pones”

En cocina, hay un error más común de lo que parece: pensar que todos los ingredientes son iguales. Sin embargo, chefs de prestigio internacional como Gordon Ramsay insisten en que la diferencia entre un plato normal y uno memorable empieza mucho antes de encender el fuego.

“Cocinar con chocolate es como con el vino: obtienes lo que pones”, asegura el cocinero británico. Una frase sencilla que encierra una de las claves fundamentales de la gastronomía: la calidad del producto importa, y mucho.

Este consejo es especialmente relevante cuando se trata de ingredientes protagonistas, como el chocolate en repostería. Utilizar uno de baja calidad, con exceso de azúcar o grasas añadidas, puede arruinar el resultado final, por muy bien que se ejecute la receta. En cambio, apostar por un buen chocolate con alto porcentaje de cacao aporta profundidad, textura y un sabor mucho más equilibrado.

Una idea válida para todo tipo de elaboraciones

Pero la idea va mucho más allá del dulce. Ramsay suele aplicar este principio a todo tipo de elaboraciones. Desde una salsa hasta un plato de carne o pescado, la base siempre es la misma: si el producto es mediocre, el resultado difícilmente será excelente.

Esto no significa que haya que gastar grandes cantidades de dinero, sino saber elegir. Un aceite de oliva de calidad, unas verduras frescas o una buena materia prima marcan la diferencia sin necesidad de técnicas complicadas.

Además, este enfoque conecta con una tendencia cada vez más extendida: cocinar menos elaborado, pero mejor. Dar protagonismo al ingrediente, respetar sus tiempos y potenciar su sabor natural.

El mensaje del chef británico es claro: no hay atajos en la cocina. Y si quieres que un plato destaque, empieza por lo más básico. Porque, como recuerda Ramsay, el resultado final siempre será el reflejo de lo que has puesto desde el principio.