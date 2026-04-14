La verdad sobre las ensaladas en restaurantes de lujo: ni están prohibidas ni desaparecen por la noche

La creencia de que en los restaurantes de lujo no puedes pedir ensalada por la noche lleva años circulando, pero no responde a una realidad general. No existe ninguna norma que prohíba servir ensaladas en horario nocturno, ni es una práctica extendida en la alta gastronomía. De hecho, muchos restaurantes de nivel sí incluyen verduras crudas o platos que, en esencia, funcionan como ensaladas dentro de sus propuestas de cena.

El origen de esta idea tiene más que ver con la percepción que con la práctica real. En la alta cocina, especialmente en menús degustación, la ensalada clásica —la que se asocia a lechuga, tomate y aliño— pierde protagonismo, pero no desaparece. Se transforma. Es habitual que los chefs trabajen los vegetales de forma más elaborada, integrándolos en platos complejos, con técnicas específicas o combinaciones que van más allá del formato tradicional.

En este contexto, la ausencia de ensaladas convencionales no responde a una prohibición, sino a una cuestión de estilo. Los restaurantes buscan construir una experiencia gastronómica coherente, donde cada plato tenga un papel dentro del conjunto. Una ensalada sencilla, tal como se entiende en el día a día, suele encajar peor en ese tipo de narrativa culinaria.

El aspecto digestivo

El argumento digestivo, que a menudo se menciona como explicación, tiene parte de base pero está sobredimensionado. Es cierto que algunas verduras crudas, ricas en fibra insoluble, pueden resultar más difíciles de digerir para ciertas personas, especialmente por la noche, y provocar hinchazón o gases. Sin embargo, esto depende del organismo de cada cliente y no constituye una razón suficiente para excluirlas de una carta. No hay evidencia de que deban evitarse de forma general en cenas ni de que los restaurantes de lujo tomen decisiones en bloque por este motivo.

También se suele afirmar que estos establecimientos cuentan con nutricionistas que supervisan las cartas y eliminan ciertos platos por razones de salud. Aquí conviene matizar: aunque algunos proyectos gastronómicos pueden apoyarse en asesoramiento nutricional, no es una práctica generalizada ni define el funcionamiento de la alta cocina. Las decisiones responden, sobre todo, al criterio del chef, al concepto del restaurante y al tipo de experiencia que se quiere ofrecer.

En realidad, lo que explica mejor esta percepción es una combinación de factores más simples. En cenas, los comensales suelen inclinarse por platos calientes o más elaborados, y los restaurantes adaptan su oferta a esa expectativa. Además, la presentación del producto en alta cocina tiende a ser más creativa y menos reconocible en formatos clásicos.

Por lo tanto, no es que la ensalada esté mal vista por la noche en los restaurantes de lujo. Lo que ocurre es que cambia de forma, se integra en otros platos y deja de aparecer como un elemento independiente. El mito, más que una norma, refleja la distancia entre lo que esperamos encontrar en una carta y cómo se construye realmente la alta gastronomía.