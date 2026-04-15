Eslovenia conquista paladares con sus vinos naranjas: el "cuarto color" que triunfa en el mundo

Ni tinto ni blanco ni rosado: Eslovenia suena con fuerza en los últimos años gracias a sus vinos naranjas o ámbar, elaboraciones de maceración prolongada que han conquistado a sumilleres y enoturistas por igual. El pequeño país alpino-mediterráneo se ha convertido en la meca del "cuarto color" del vino. Los vinos naranjas de Eslovenia, algunos de los cuales se han clasificado entre los mejores caldos del mundo, son vinos blancos producidos con el proceso del vino tinto, pero con la maceración prolongada.

El vino naranja esloveno no es "blanco oxidado", sino blanco con alma de tinto: prolonga la conversación entre mosto y hollejo hasta capturar pigmentos, taninos y micro-nutrientes que amplían longevidad y versatilidad gastronómica. La técnica exige paciencia, uva sana y mano artesana. De ahí que cada botella sea, literalmente, un tesoro ámbar del Adriático.

La vinificación con pieles en uvas blancas se remonta a hace más de 8.000 años en el Cáucaso; sin embargo, fue a orillas del Adriático donde la tendencia resurgió a finales del siglo XX. El impulso esloveno fue tan decisivo que en noviembre de 2020 la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) incorporó la categoría "white wine with maceration", describiéndola como un vino blanco "con un mínimo de un mes de contacto con el hollejo, de color naranja-ámbar y gusto tánico".

El mosaico vitivinícola esloveno

Los vinos eslovenos son sostenibles y naturales. En la imagen, un espumoso de la casa Mezalanna / J.A.G.

Eslovenia produce entre 800.000 y 900.000 hectolitros de vino al año en tres grandes regiones: Primorska, Podravje y Posavje. Dentro de Primorska, Goriška Brda y el Valle de Vipava se han erigido en epicentros del vino naranja, gracias a suelos flysch, influencia alpino-mediterránea y variedades autóctonas como Rebula (Ribolla Gialla), Malvazija o Pinela.

Goriška Brda: colinas entre Italia y Eslovenia donde casas-torre vigilan hileras de viñas centenarias. Aquí nacen etiquetas icónicas de Movia, Marjan Simčič o Klinec .

colinas entre Italia y Eslovenia donde casas-torre vigilan hileras de viñas centenarias. Aquí nacen etiquetas icónicas de . Vipava: valles encajados y vientos “burja” que secan la uva; productores como Burja Estate o Batič reivindican la maceración como seña de identidad local.

valles encajados y vientos “burja” que secan la uva; productores como o reivindican la maceración como seña de identidad local. Kras e Istria costera: calizas rojas y la variedad Vitovska aportan perfiles salinos.

calizas rojas y la variedad aportan perfiles salinos. Podravje (Štajerska) y Posavje: climas más continentales donde proyectos como Zorjan o Keltis experimentan con ánforas y barricas eslavas.

El vino naranja es la parte líquida de un diálogo entre piel y mosto; cuanto más larga la conversación, más profundo el mensaje

Cómo se elabora el vino naranja

Vendimia manual y racimo entero. Maceración prolongada (30 días-18 meses) en inox, barrica grande o qvevri de arcilla. Fermentación espontánea con levaduras autóctonas; mínima o nula adición de sulfuroso. Crianza oxidativa controlada y embotellado sin filtrar.

Aleš Kristančič (Movia) lo resume así: «El vino naranja es la parte líquida de un diálogo entre piel y mosto; cuanto más larga la conversación, más profundo el mensaje».

Perfil sensorial y maridajes

Una camarera sirviendo vino naranja esloveno en un restaurante. / IFeelSlovenia

Vista: del dorado intenso al ámbar cobrizo.

del dorado intenso al ámbar cobrizo. Nariz: fruta deshidratada, cáscara de naranja, té negro, hierbas mediterráneas.

fruta deshidratada, cáscara de naranja, té negro, hierbas mediterráneas. Boca: tanino fino, ligera salinidad, acidez firme.

En mesa, su estructura permite desafiar paradigmas: trufa blanca de Istria, bacalao al pil-pil, callos a la madrileña e incluso quesos azules.

Premios y mercado

En 2023 Eslovenia exportó 18,3 millones de dólares en vino, siendo Estados Unidos su principal destino. Aunque los vinos naranjas representan apenas el 4-5 % del volumen, concentran un valor muy superior y acumulan medallas Platinum en Decanter y “Best in Show” para etiquetas como Leonardo 2015 de Marjan Simčič.

Enoturismo de color ámbar

Brindis en una bodega eslovena. / IFeelSlovenia

Orange Wine Festival : más de 300 referencias y 50 euros de entrada con copa incluida.

más de 300 referencias y 50 euros de entrada con copa incluida. Rutas ciclovinícolas que combinan degustaciones y termas, disponibles en agencias especializadas.

que combinan degustaciones y termas, disponibles en agencias especializadas. Vinoteka Brda : 24 vinos en máquina dispensadora y vistas panorámicas sobre un mar de viñas.

: 24 vinos en máquina dispensadora y vistas panorámicas sobre un mar de viñas. Gastronomía de vanguardia: del triestrellado Hiša Franko de Ana Roš a las "osmize" (tabernas temporales) que sirven jamón kárstico y jarras de Rebula.

5 etiquetas imprescindibles del vino naranja esloveno Movia — Veliko Bela Goriška Brda 8 meses en qvevri y crianza en barrica: estructura y finura legendarias. Burja — Bela Valle de Vipava Blend Rebula/Malvazija, 6 días de maceración. Frescura y verticalidad. Kabaj — Amfora Goriška Brda 12 meses en ánfora subterránea. Perfil especiado y tanino sedoso. Zorjan — Muscat Otonel Dolium Štajerska (Pohorje) Moscatel seco, criado en grandes fudres. Aromas florales y amplitud. Keltis — Gourmet Bizeljsko (Posavje) Pinot Gris casi rosado, sin sulfitos. Jugoso y de final persistente.

Puedes disfrutar de los vinos y la gastronomía eslovena, así como obtener toda la información sobre el país en la Oficina de Turismo de Eslovenia (STB).

Retos y futuro

El cambio climático adelanta vendimias y eleva el grado alcohólico, pero la altitud y la brisa alpina ofrecen mitigación natural. El gran desafío es estructurar una denominación o sello que diferencie el vino naranja esloveno dentro de la nueva categoría OIV, sin perder la filosofía "mínima intervención" que le otorga autenticidad.

Dos jóvenes degustando vino ámbar entre vides en Eslovenia / IFeelSlovenia

Lejos de ser una moda pasajera, el vino naranja esloveno se ha consolidado como un patrimonio líquido que dialoga con la historia, la sostenibilidad y la innovación. Descubrirlo in situ es adentrarse en un paisaje de colinas verdes, bodegas familiares y una hospitalidad que, como el color del vino, desborda luz y carácter.

Para el viajero curioso y el amante del vino inquieto, Eslovenia ofrece una copa distinta: la que captura el sol en su tonalidad ámbar y revela que aún quedan tesoros por catar en el viejo continente. ¡Na zdravje!* (¡Salud!).