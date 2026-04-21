El influencer Cocituber, tras probar un restaurante alicantino en la zona más pija de Madrid: “He probado 500 arroces mejores en la terreta”

El popular creador de contenido gastronómico Cocituber, alias de Alfonso Ortega, ha vuelto a generar debate en redes sociales tras publicar un vídeo en el que visita una taberna alicantina en pleno barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. El resultado, lejos de las expectativas, ha sido una crítica contundente que ha sorprendido aún más por la reputación del local, con un 4,8 de valoración y más de 13.000 reseñas.

“Me gusta mucho hablar bien de los sitios… luego sacar un mal vídeo me jode también un montón”, arranca el influencer en su visita a La Taberna de Peñalver, donde reconoce que acudía “con muchísima ilusión” en busca de “un buen arroz alicantino en Madrid”. Y eso que recientemente ha hecho una "gira" por la provincia para disfrutar de la gastronomía de la terreta, de la que es un confeso admirador.

Expectativas altas en una zona premium

La ubicación no es menor. El barrio de Salamanca es uno de los más pudientes de España y concentra una amplia oferta gastronómica, muchas veces asociada a precios elevados y cierta exigencia por parte del cliente. “Ya puede estar bueno con esta valoración”, comenta Cocituber al ver la puntuación del establecimiento antes de empezar.

De alicantino tiene poco

Sin embargo, pronto empiezan las dudas. El influencer, a quien solo en Instagram siguen más de 569.000 personas, señala que le cuesta encontrar platos realmente vinculados a la cocina alicantina más allá de los arroces. “De alicantino tiene poco”, apunta, repasando una carta en la que aparecen productos de distintas regiones como morcilla de Burgos, chistorra de Navarra o torreznos de Soria.

Críticas a los platos: “La sepia, dura”

El tono del vídeo se vuelve más crítico con los primeros platos. “Os voy a ser súper sincero: no me está pareciendo un buen sitio”, afirma. Entre los entrantes, destaca negativamente la sepia —“dura”, según su valoración— y unas zamburiñas que en realidad son vieiras y “tienen poco sabor”.

Aun así, el influencer insiste en su incomodidad al tener que posicionarse en negativo: “Me jode un montón ponerme así, pero estoy un poco crítico hoy”.

“Al fumet le falta muchísimo”

La prueba definitiva llega con el arroz del senyoret, uno de los platos estrella de la casa. La impresión, lejos de mejorar, confirma sus sensaciones iniciales. “Creo que al fumet le falta muchísimo… un arroz alicantino tiene que saber”, se lamenta.

La comparación es directa: “He probado 500 arroces alicantinos mejores”. Y concluye de forma clara: “No me sabe… no está ni la gamba ni nada. Yo, personalmente, no volvería”.

Precio y sorpresa final

La cuenta tampoco ayuda a suavizar la experiencia. La comida asciende a 108,60 euros, incluyendo una botella de vino —Ramón Bilbao— que, según comenta, ronda los 25 euros. “Estamos en el barrio de Salamanca… pero joder, yo quiero comer bien”, resume.

Una crítica que divide

Pese a sus dudas —“sé que no soy nadie para criticar”— Cocituber reivindica su estilo directo: “Me recorro España diciendo la verdad sobre bares y restaurantes, sin postureo, sin filtros”.

El vídeo, como suele ocurrir en estos casos, ha abierto debate entre seguidores y usuarios, especialmente por la diferencia entre la experiencia relatada y la alta valoración del local en plataformas digitales. Una vez más, la gastronomía —y las expectativas que la rodean— vuelve a demostrar que no siempre hay consenso, ni siquiera en el barrio más exclusivo de Madrid.