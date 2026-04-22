Gran éxito de participación en las jornadas “Sabores con origen de la Provincia de Alicante” celebradas en Casa del Mediterráneo

La gastronomía y el producto local han sido los grandes protagonistas de las jornadas “Sabores con origen de la Provincia de Alicante”, celebradas en Casa del Mediterráneo. El evento, organizado en formato feria, reunió a numerosos profesionales de la hostelería, así como a público general, consolidándose como un espacio de encuentro clave para el sector.

La jornada, que se desarrolló de 10:00 a 20:00 horas con entrada libre, cumplió con creces su objetivo de generar sinergias, dar visibilidad a los productores locales y poner en valor la calidad de los productos de la Provincia de Alicante. Empresarios, chefs, camareros y amantes de la gastronomía pudieron descubrir nuevas propuestas, tendencias e innovaciones aplicadas al sector.

Jornada para dar visibilidad a los productores locales y poner en valor la calidad de los productos de la Provincia de Alicante / INFORMACIÓN

El acto inaugural contó con una amplia representación institucional y sectorial. Estuvo presidido por la presidenta de APEHA, Mª del Mar Valera Sanblas, y contó con la asistencia del diputado de la Diputación de Alicante, D. José Antonio Bermejo Castelló; el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo; el alcalde de Castalla, Jesús López Blanco; el alcalde de Onil, Jaime Pascual Berenguer; la concejala de Comercio, Hostelería y Mercados del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López; el concejal de Hostelería y Comercio, José Bernabeu; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, D. Carlos Baño; el presidente de APHA, Luis Castillo García; la gerente de APEHA, Montse Cárceles Navarro; el presidente de la AEHTC, José Ignacio Pastor Pérez; y Roberto Martínez, de Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros.

Uno de los momentos más destacados de la mañana fue la entrega de premios de las Jornadas de Cuaresma “Tapa Cofrade”, seguida de los showcookings de las tapas más votadas. A lo largo del día, el público disfrutó de un completo programa de demostraciones culinarias en directo a cargo de restaurantes y profesionales del sector, que mostraron su creatividad trabajando con productos de proximidad, como propuestas de Exposervi junto a Hornos Rational, el restaurante La Fava de Benidorm (ABRECA), El Pantanet 8 de San Vicente del Raspeig, SEHUNICA de Castalla, Catering y Experiencias Gastronómicas, cafés Barsel de la mano de Chus Coffee Bar (Asociación de Elche), la panadería de Juanfran Asensio (Aspe) y la exhibición final de coctelería. Además, el programa incluyó el taller artesanal de Alma Alfarera, impartido por la alfarería de Severino Boix (Agost), ampliando la propuesta más allá de la cocina estrictamente gastronómica. Las elaboraciones culminaron con degustaciones que permitieron a los asistentes experimentar los sabores en primera persona.

Exhibición final de coctelería / INFORMACIÓN

El evento se completó con un amplio programa de ponencias profesionales que abordaron temas clave para el sector. Se trataron cuestiones como la higiene alimentaria y normativa sanitaria y nueva guía para la Hosteleria (Alilap), la ley de desperdicio alimentario y protocolos de acoso (Innaforen-Hostelgal), así como soluciones de pago y TPV (Banco Sabadell). Asimismo, destacó la intervención de Gastrouni, con Óscar Carrión, centrada en la aplicación de la inteligencia artificial en la hostelería. También se abordaron aspectos como la planificación financiera para empresarios (Mapfre) y la digitalización real en hostelería (Glop).

A partir de la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de un programa de catas especializadas, comenzando con vinos con denominación de origen Alicante de la mano de Makro, seguido de una cata experiencial de vinos y quesos locales organizada por Luga Sabores, y finalizando con una degustación de aceitunas y aceite ofrecida por Aceitunas La Explanada.

El recinto contó además con una amplia zona expositiva con empresas y proveedores del sector como Uniformes Santa Bárbara, Makro, Roldán Netya, Luga Sabores, Exposervi, Carga Tu Móvil, Glop, Gelato al Plato, Economato Ibérico, Aceitunas La Explanada, Takemyorder, DM Energy, Roque Artesanos, Sehúnica y el restaurante Píllame Confesa, entre otros, quienes presentaron sus productos y servicios orientados a la hostelería.

Profesionales del sector, que mostraron su creatividad trabajando con productos de proximidad / INFORMACIÓN

Además, la zona exterior ajardinada se convirtió en un espacio de encuentro distendido donde los asistentes pudieron disfrutar de música en directo a cargo del DJ PSK Ramos, junto a la oferta de bebidas de Coca-Cola, Estrella Galicia y Anís Tenis, creando un ambiente dinámico y festivo durante toda la jornada.

Desde la organización se ha valorado muy positivamente la acogida del evento, destacando la alta participación y el interés generado tanto entre profesionales como entre el público general. Estas jornadas nacen con la vocación de consolidarse como un referente provincial, fortaleciendo el vínculo entre tradición y vanguardia culinaria y promoviendo el producto local como eje fundamental del desarrollo gastronómico.

Las jornadas “Sabores con origen de la Provincia de Alicante” se posicionan así como una cita imprescindible en el calendario del sector, reafirmando el potencial de Alicante como destino gastronómico de primer nivel.