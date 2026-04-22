Confirmado: este postre sin azúcar de Delicious Martha lo puedes hacer en 5 minutos y lo tendrás listo para la hora de comer

Si tienes un antojo dulce o estás pensando en qué postre puedes hacer para la hora de comer toma nota porque tenemos uno fácil, rápido y con ingredientes que a buen seguro tienes por casa.

Se trata de una de las recetas más virales de la influencer de cocina Delicious Martha, que ahora también es jurado de Masterchef, y que acumula más de 3,7 millones de visualizaciones: un pastel de yogur.

Ingredientes para el pastel de yogur

Cinco yogures griegos (580 gramos)

Tres huevos

60 gramos de maizena

Vainilla

Endulzante al gusto

Preparación del pastel de yogur

Pon los cinco yogures griegos, los tres huevos, los 60 gramos de maizena, la vainilla y el endulzante en un bol. Remueve bien hasta que la masa se integre bien y no queden grumos. Vuelca la masa a un molde apto para horno. Mételo al horno a 180 grados unos 50 minutos y listo.

Leyendo los comentarios a este post nos hemos enterado de alguna cosa también importante. Puedes acompañarlo con chocolate por encima tal y como muestra Martha en la receta preparándolo tú mismo o comprando ya uno hecho.

Si no eres fan de la maizena la puedes sustituir por harina de avena y si tu endulzante elegido es azúcar, debes saber que tienes que añadir unos 100 gramos.

Algunos comentarios también apuntan a que la receta no les ha subido bien y, al parecer, tiene que ver con el tiempo en el horno, así que vete controlando después de los 50 minutos.