Confirmado: este postre sin azúcar de Delicious Martha lo puedes hacer en 5 minutos y lo tendrás listo para la hora de comer
Son necesarios cinco ingredientes y muchas ganas de disfrutar de algo dulce
Si tienes un antojo dulce o estás pensando en qué postre puedes hacer para la hora de comer toma nota porque tenemos uno fácil, rápido y con ingredientes que a buen seguro tienes por casa.
Se trata de una de las recetas más virales de la influencer de cocina Delicious Martha, que ahora también es jurado de Masterchef, y que acumula más de 3,7 millones de visualizaciones: un pastel de yogur.
Ingredientes para el pastel de yogur
- Cinco yogures griegos (580 gramos)
- Tres huevos
- 60 gramos de maizena
- Vainilla
- Endulzante al gusto
Preparación del pastel de yogur
- Pon los cinco yogures griegos, los tres huevos, los 60 gramos de maizena, la vainilla y el endulzante en un bol.
- Remueve bien hasta que la masa se integre bien y no queden grumos.
- Vuelca la masa a un molde apto para horno.
- Mételo al horno a 180 grados unos 50 minutos y listo.
Leyendo los comentarios a este post nos hemos enterado de alguna cosa también importante. Puedes acompañarlo con chocolate por encima tal y como muestra Martha en la receta preparándolo tú mismo o comprando ya uno hecho.
Si no eres fan de la maizena la puedes sustituir por harina de avena y si tu endulzante elegido es azúcar, debes saber que tienes que añadir unos 100 gramos.
Algunos comentarios también apuntan a que la receta no les ha subido bien y, al parecer, tiene que ver con el tiempo en el horno, así que vete controlando después de los 50 minutos.
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