Estos son los 25 restaurantes de Alicante donde la gente más reserva este mes
Italianos, arrocerías, asadores, japoneses y locales de fusión se cuelan entre los más demandados en la ciudad este abril, con pistas clave para elegir: nota media, número de opiniones, precio y los platos que más llaman la atención de los clientes.
Encontrar mesa en Alicante puede convertirse en una odisea cuando llega el fin de semana, pero hay una pista bastante útil para saber qué locales están tirando con más fuerza: fijarse en cuáles son los restaurantes donde más está reservando la gente este mes de abril.
La lista del portal The Fork deja una fotografía bastante clara de lo que más funciona ahora mismo en la ciudad: la cocina italiana arrasa, el sushi y la cocina asiática siguen muy fuertes, los asadores mantienen su tirón y las arrocerías continúan siendo un valor seguro en una plaza donde comer bien forma parte casi del paisaje cotidiano.
Además, no solo importa el tipo de cocina. En esta selección también pesan otros factores que explican el éxito: locales con notas muy altas, miles de opiniones acumuladas, precios medios razonables en varios casos y comentarios de clientes que actúan casi como reclamo en sí mismos. Hay desde pizzas que rozan el sobresaliente hasta restaurantes de fusión con sello Michelin, pasando por hamburguesas, brasas, paellas, pasta fresca y propuestas vegetarianas.
Qué se está reservando más en Alicante
Uno de los grandes bloques de abril es el de la cocina italiana. Ahí aparecen nombres como Infraganti Pizza Bar Alicante, con un 9,0 de nota, 1.303 opiniones y un precio medio de 17 euros, convertido en uno de los destinos destacados para quienes buscan pizza en el centro. La descripción de sus platos habla por sí sola: masa fina y crujiente, mozzarella derretida, albahaca fresca, pesto, burrata, pepperoni o incluso pizzas con yema de huevo como propuesta más singular. El comentario de un cliente resume bien su tirón: “La mejor pizza que he comido. Ni en Italia. Excelente”.
También pisan fuerte Bigoli, con 9,2, 2.196 opiniones y 25 euros de precio medio, y Scighera Milano, con 9,3, 241 opiniones y 21 euros, dos italianos que amplían el foco más allá de la pizza. En Bigoli destacan platos como pasta tubular con salsa cremosa, bacon y burrata, ravioli con salsa de champiñones, cannoli de ricotta o pizza con burrata y tomate cherry. En Scighera Milano dominan las pizzas más clásicas y otras con pistacho, trufa, salchicha o jamón curado. En ambos casos, la combinación de producto reconocible, carta apetecible y ticket asumible explica parte del éxito.
En esa misma liga aparece Casa Mia Italia, uno de los nombres con mejor puntuación de toda la selección: 9,8, 1.146 opiniones y 25 euros de precio medio. Su caso llama especialmente la atención porque mezcla una nota casi perfecta con una percepción muy clara de autenticidad, algo que el comentario destacado refuerza: “Comida italiana 100%, con un servicio cercano y familiar”. Y también entra en la lista Capri Blu, con 9,6, 300 opiniones y 23 euros, definido por sus clientes como una cocina italiana “honesta y de gran calidad”. A ellos se suma Sale Pepe Castaños, con 8,6, 261 opiniones y 25 euros, otro nombre a tener en cuenta para quienes buscan pizza y ambiente urbano en Alicante.
El sushi y la cocina asiática siguen en plena forma
Otro de los grandes ganadores del mes es el universo asiático. Kodama figura entre los restaurantes mejor posicionados de la lista con un 9,6 de nota, nada menos que 2.904 opiniones y un precio medio de 20 euros. La propuesta combina sushi, sashimi, rolls, pato y platos asiáticos variados, con una estética moderna y una clientela muy fiel. El comentario destacado no deja demasiadas dudas: “Sushi espectacular”.
Todavía más aspiracional aparece Tottori Alicante, con 9,5, 1.448 opiniones y un precio medio de 65 euros, uno de los tickets más altos de toda la selección. Aquí el posicionamiento es claramente premium y el comentario de un cliente funciona casi como carta de presentación: “El mejor sushi que he probado en mi vida”. Para quien busque una experiencia más asequible, también destaca Miss Sushi Alicante, con 9,2, 1.839 opiniones y 16 euros de precio medio, una combinación especialmente potente para quienes quieren cocina japonesa con una barrera de entrada mucho menor.
Brasas, carne y hamburguesas: una apuesta que nunca falla
La carne sigue teniendo mucho peso entre los restaurantes más reservados del mes. Las Brasas de San Miguel se coloca como uno de los grandes nombres de abril con 9,1, 1.605 opiniones y un precio medio de 39 euros. Su carta y sus imágenes dejan claro el enfoque: carne a la parrilla, croquetas, papas fritas, tablas de quesos, pulpo frito y cortes potentes como ribeye o filetes servidos en lonchas. El veredicto del cliente destacado es directo: “Espectacular la carne”.
En una línea más contemporánea aparece Templo, con 9,4, 1.503 opiniones y un precio medio de 50 euros, otro ticket alto que se apoya en la idea de producto y experiencia. Sus platos giran alrededor de carnes maduradas, steak tartar, cortes a la brasa y elaboraciones contundentes.
Muy cerca, Cabaña Grill Alicante presume de 9,5, 1.018 opiniones y un precio medio de 25 euros, con una relación entre nota, coste y percepción del cliente especialmente favorable.
Para quienes buscan un registro más informal, American Humo y Fuego entra con fuerza en el terreno burger y barbecue. Tiene 8,6 de nota, 288 opiniones y 20 euros de precio medio, y en su carta aparecen hamburguesas con doble patty, pulled pork, brisket, pollo frito, maíz a la parrilla y costillas glaseadas. El comentario destacado va justo al grano: “La mejor hamburguesa de Alicante. No hay más que añadir”.
Arroces y cocina mediterránea, un clásico que no falla
En Alicante era difícil que una lista de restaurantes más reservados no dejara espacio a los arroces. Alma de Barra aparece con 9,0, 1.004 opiniones y un precio medio de 40 euros, con una carta en la que destacan paellas, risottos, pulpo a la parrilla, gambas crujientes y platos de presentación cuidada. El mensaje del cliente es tajante: “La comida insuperable”.
También sobresale Xambel Alicante, con 9,2, 1.252 opiniones y un precio medio de 18 euros, una cifra especialmente atractiva dentro del segmento de arrocería. Sus platos incluyen croquetas, atún sellado, hummus, paellas de marisco y otras recetas con clara vocación de compartir. Con precios más contenidos que otros locales del mismo perfil, su atractivo es evidente.
A esta parte del mapa se suma Qué Rico, con 8,4, 1.741 opiniones y 25 euros, situado frente al mar y con una propuesta mediterránea que mezcla ensaladas, paellas negras, arroces tradicionales y platos de corte vacacional. No es la nota más alta de la lista, pero sí una de las opciones con más volumen de reseñas, algo que también ayuda a explicar por qué sigue concentrando tantas reservas.
Fusión, cocina creativa y locales con personalidad
La lista no se queda en lo obvio. Entre los restaurantes donde más se está reservando este abril en Alicante también hay hueco para propuestas más creativas o de nicho. Es el caso de Koiné Bistró, con 9,5, 517 opiniones y un precio medio de 50 euros, además de distintivo Michelin. Su propuesta de fusión se mueve en un terreno más gastronómico, con platos de técnica y puesta en escena más elaboradas.
También destaca La Terreta Gourmet Castaños, con 9,1, 1.389 opiniones y 35 euros, donde aparecen elaboraciones más sofisticadas como cordero con azafrán, pato sellado, pescado sobre arroz rosa o postres trabajados. Y en el terreno de la cocina europea o de autor más accesible figura La Terreta Gastrobar, con 9,2, 1.815 opiniones y 25 euros, una de las cifras de opiniones más altas de toda la selección.
En clave vegetal sobresale Baobab Soul Kitchen & Bar, uno de los nombres más llamativos del listado: 9,7 de nota, 1.584 opiniones y 25 euros de precio medio. En su carta aparecen curry cremoso con tofu, quinoa con mango y aguacate, croquetas, empanadillas y postres como mousse de matcha. La nota media, unida a un comentario tan contundente como “Todo es increíble, los chicos, la comida, el sitio. Un 10!”, explica por qué se ha consolidado entre los favoritos del mes.
La lista de los 25 restaurantes de Alicante donde más ha reservado la gente este abril
Estos son los locales incluidos en la selección de The Fork, con su nota, número de opiniones, tipo de cocina, precio medio y comentario destacado:
1. Infraganti Pizza Bar Alicante
- Calle San Fernando, 29
- Nota: 9,0
- Opiniones: 1.303
- Precio medio: 17 €
- Cocina: Pizza / italiano
- Comentario: “La mejor pizza que he comido Ni en Italia!! Excelente!!”
2. Las Brasas de San Miguel
- Calle San José, 5
- Nota: 9,1
- Opiniones: 1.605
- Precio medio: 39 €
- Cocina: Asador
- Comentario: “Espectacular la carne!!”
3. American Humo y Fuego
- C. Periodista Pirula Arderius, 3
- Nota: 8,6
- Opiniones: 288
- Precio medio: 20 €
- Cocina: Americano
- Comentario: “La mejor hamburguesa de Alicante. No hay mas que añadir”
4. Baobab Soul Kitchen & Bar
- Av. Santander, 20
- Nota: 9,7
- Opiniones: 1.584
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Vegetariano
- Comentario: “Todo es increíble, los chicos, la comida, el sitio. Un 10!”
5. Kodama
- Calle Belando, 29
- Nota: 9,6
- Opiniones: 2.904
- Precio medio: 20 €
- Cocina: Asiático
- Comentario: “Sushi espectacular!”
6. Tottori Alicante
- C/ Girona, 5
- Nota: 9,5
- Opiniones: 1.448
- Precio medio: 65 €
- Cocina: Japonés
- Comentario: “El mejor sushi que he probado en mi vida”
7. Bigoli
- C. Cándida Jimeno Gargallo, 6
- Nota: 9,2
- Opiniones: 2.196
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Italiano
- Comentario: “La comida es espectacular y la atención muy simpática”
8. Alma de Barra
- Calle Antonio Galdo Chápuli, 15
- Nota: 9,0
- Opiniones: 1.004
- Precio medio: 40 €
- Cocina: Arrocería
- Comentario: “La comida insuperable”
9. Bodeguita 1999
- Calle Bailén, 4
- Nota: 8,7
- Opiniones: 1.672
- Precio medio: 35 €
- Cocina: Asador
- Comentario: “La comida es exquisita”
10. Xambel Alicante
- Avenida Pintor Xavier Soler, 14
- Nota: 9,2
- Opiniones: 1.252
- Precio medio: 18 €
- Cocina: Arrocería
- Comentario: “Una experiencia inolvidable de principio a fin”
11. Scighera Milano
- C. Periodista Pirula Arderius, 12
- Nota: 9,3
- Opiniones: 241
- Precio medio: 21 €
- Cocina: Italiano
- Comentario: “Las mejores pizzas y calzones que he probado en mi vida”
12. Casa Mia Italia
- Calle Juan de Herrera, 38
- Nota: 9,8
- Opiniones: 1.146
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Italiano
- Comentario: “Comida italiana 100%, con un servicio cercano y familiar”
13. La Terreta Gastrobar
- Calle Pablo Iglesias, 12
- Nota: 9,2
- Opiniones: 1.815
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Europeo
- Comentario: “Comida excelente, nos gustó mucho”
14. Qué Rico
- Av. de Niza, 5
- Nota: 8,4
- Opiniones: 1.741
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Mediterráneo
- Comentario: “El servicio excelente y la comida espectacular”
15. Infraganti Pizza Bar San Juan
- Avinguda de la Costa Blanca, 115
- Nota: 8,7
- Opiniones: 132
- Precio medio: 22 €
- Cocina: Italiano
- Comentario: “Todo excelente tanto la comida como el servicio”
16. Templo
- Calle Periodista Pirula Arderius, 7
- Nota: 9,4
- Opiniones: 1.503
- Precio medio: 50 €
- Cocina: Asador
- Comentario: “Experiencia 10, buen producto y el personal amable y atento”
17. César Anca
- C. Ojeda, 1
- Nota: 9,2
- Opiniones: 1.265
- Precio medio: 45 €
- Cocina: Español
- Comentario: “La comida es de calidad inmejorable”
18. Cabaña Grill Alicante
- Carrer Poeta Carmelo Calvo, 15
- Nota: 9,5
- Opiniones: 1.018
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Parrilla / carnes
- Comentario: “Es nuestro sitio favorito y de confianza”
19. Picaro 1999
- Pl. Portal de Elche, 4
- Nota: 8,9
- Opiniones: 887
- Precio medio: 39 €
- Cocina: Español
- Comentario: “Maravilla, calidad de producto y muy buen trato y servicio”
20. Sale Pepe Castaños
- C. Cándida Jimeno Gargallo, 5
- Nota: 8,6
- Opiniones: 261
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Italiano
- Comentario: “La comida está deliciosa y el servicio espectacular”
21. GastroBar Janis
- C. Llauradors, 21
- Nota: 9,2
- Opiniones: 367
- Precio medio: 25 €
- Cocina: Español
- Comentario: “Todo buenísimo y la atención excelente”
22. Capri Blu
- Maestro José Garberí Serrano, 14
- Nota: 9,6
- Opiniones: 300
- Precio medio: 23 €
- Cocina: Italiano
- Comentario: “Comida italiana honesta y de gran calidad”
23. La Terreta Gourmet Castaños
- Carrer Castaños, 29
- Nota: 9,1
- Opiniones: 1.389
- Precio medio: 35 €
- Cocina: De fusión
- Comentario: “Comida exquisita y buen servicio”
24. Koiné Bistró
- C. Bazán, 45
- Nota: 9,5
- Opiniones: 517
- Precio medio: 50 €
- Cocina: De fusión
- Comentario: “Una comida inolvidable”
25. Miss Sushi Alicante
- Calle Castaños, 3
- Nota: 9,2
- Opiniones: 1.839
- Precio medio: 16 €
- Cocina: Japonés
- Comentario: “Los mejores sushis de Alicante!”
Claves que deja la lista
La primera es muy clara: la pizza manda. Entre Infraganti, Bigoli, Scighera Milano, Casa Mia Italia, Capri Blu y Sale Pepe, la cocina italiana tiene una presencia dominante en la selección. La segunda es que Alicante sigue premiando muy bien los conceptos claros: carne, arroz, sushi, pasta, producto reconocible y comentarios de clientes muy rotundos.
La tercera tiene que ver con el precio. Aunque hay restaurantes con tickets más altos, como Tottori, Templo o Koiné Bistró, buena parte de la lista se mueve en una franja que va de los 20 a los 25 euros, lo que ayuda a entender por qué concentran tantas reservas. Y la cuarta es que las notas son muy altas en casi todos los casos: la mayoría se sitúa entre el 9,0 y el 9,8, señal de que el volumen de demanda no está reñido con una percepción muy positiva por parte del cliente.
En otras palabras, abril deja una especie de mapa útil para acertar en Alicante: si buscas una mesa donde ya está yendo mucha gente, aquí tienes los nombres que más están sonando ahora mismo.
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