La receta fácil de bizcocho de limón para microondas: sin azúcar, bajo en calorías y en menos de 10 minutos

Si tienes visita o si quieres sorprender a los tuyos con un rico postre este fin de semana pero no tienes mucho tiempo te traemos la receta perfecta: un bizcocho de limón. La clave está en que es bajo en calorías, ya que no lleva azúcar, y que prepararlo te llevará menos de 10 minutos.

Esta receta, compartida por el portal Clara, te ayudará a tener un rico dulce de postre para cuatro personas con el que seguro que triunfas.

Ingredientes del bizcocho de limón

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de stevia en polvo o líquida (o el edulcorante que prefieras). Si prefieres añadirle azúcar ten en cuenta la equivalencia, ya que muchas veces una cucharadita de stevia no equivale una cucharadita de azúcar. Debes mirar tu tipo de stevia.

(o el edulcorante que prefieras). Si prefieres añadirle azúcar ten en cuenta la equivalencia, ya que muchas veces una cucharadita de stevia no equivale una cucharadita de azúcar. Debes mirar tu tipo de stevia. 3 huevos

El jugo y la ralladura de 2 limones

Cómo hacer un bizcocho de limón sin horno, sin azúcar, y bajo en calorías en menos de diez minutos. / EP

Preparación del bizcocho de limón

Coge un bol y bate los huevos. Cuando los tengas añade la estevia o el edulcorante que hayas elegido y mezcla hasta que te quede una mezcla homogénea. Cuando lo tengas listo añade el zumo y la ralladura de limón y vuelve a mezclar. Por último añade la harina poco a poco y sigue batiendo. En un molde de silicona engrasa las paredes con un poco de aceite o usa papel vegetal, lo que prefieras, el objetivo es que el bizcocho no se pegue. Vierte la mezcla en el molde y mételo en el microondas a máxima potencia durante 10 minutos. Para comprobar si está listo puedes meter un palillo por el centro y si sale limpio está en su punto.

Deja que se enfríe fuera del microondas y ya tienes tu bizcocho de limón listo para comer. Te recomendamos que lo decores con alguna fruta de temporada o con unas rodajitas de limón.