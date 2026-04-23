Garbanzos con especies: el aperitivo sano y fácil de preparar en pocos minutos en tu freidora de aire

Comer sano no es una opción, es una obligación. Hay diversas alternativas saludables para todos tus platos para que no tengas que recurrir a alimentos ultraprocesados o de mala calidad. Desayunos, comidas, meriendas, cenas e, incluso, los aperitivos pueden ser saludables pero también sabrosos.

¿Has pensado alguna vez hacer un aperitivo con garbanzos? No hace falta recurrir a palomitas, patatas fritas o frutos secos, si tienes una freidora de aire ya tienes un plato crujiente y saludable para picar entre horas. Te contamos cómo prepararlos en pocos minutos.

Cómo hacer garbanzos en la freidora de aire

Ingredientes

bote grande de garbanzos (400g)

1 cucharada de comino

1 cucharada de cilantro

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharada de pimentón picante

pimienta molida

sal

aceite de oliva

Cómo preparar garbanzos en la freidora de aire

Abre bote grande de garbanzos y ponlo en un bol. Añade agua, lávalos y escúrrelos. Puedes aprovechar para quitar las pieles que se hayan desprendido. Extiende papel de cocina sobre la encimera y extiéndelos para poder secarlos. Con papel de cocina puedes presionar suavemente para que absorban más agua. Una vez secos ponlos en un recipiente añade el cilantro, el comino, el pimentón picante y dulce, la pimienta molida, sal al gusto y aceite. Remueve todo bien. Pon los garbanzos en la cesta de la air fryer y procura que queden bien separados para que se distribuyan bien por toda la superficie. Pon tu freidora a máxima a 200ºC durante 15 minutos. Cuando estén a mitad del proceso, abre la freidora y remueve bien para que se hagan por ambos lados. ¡Ya están listos!

Garbanzos crujientes con diferentes sabores

Puedes experimentar con diferentes especias y condimentos para darle sabor a tus snacks de garbanzos en la freidora de aire. También puedes agregar otros ingredientes como nueces, semillas o frutos secos para obtener una mezcla de aperitivos más variada y nutritiva.

¿Qué pasa si comes garbanzos todos los días? / Pixabay

Los beneficios de comer garbanzos

Los garbanzos son una leguminosa rica en nutrientes y ofrecen numerosos beneficios para la salud. Estas legumbres destacan por su alto valor nutricional y por los beneficios que pueden aportar dentro de una dieta equilibrada. Son una fuente muy interesante de proteína vegetal, por lo que resultan especialmente útiles para quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana, aunque también son una buena opción para cualquier persona que quiera variar sus fuentes de proteína.

Además, contienen una cantidad importante de fibra, algo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a mejorar la digestión, al tiempo que puede contribuir a evitar problemas como el estreñimiento. A esto se suma que tienen un índice glucémico bajo, de modo que su consumo no provoca subidas rápidas del azúcar en sangre.

Otro de sus puntos fuertes es su aporte de hierro, un mineral fundamental para la formación de glóbulos rojos y para ayudar a prevenir la anemia. Junto a ello, los garbanzos aportan también otros nutrientes importantes, entre ellos vitaminas del grupo B, como la B6 y el ácido fólico, además de minerales como el magnesio, el fósforo o el potasio.

Por otro lado, la fibra soluble que contienen puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y con ello favorecer la salud cardiovascular. También resultan muy saciantes gracias a su combinación de fibra y proteína, por lo que pueden ayudar a controlar mejor el apetito y a reducir el picoteo entre horas.