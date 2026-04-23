La receta secreta para disfrutar de palmeras de chocolate sin culpa y con solo tres ingredientes

Hay muchos dulces que pueden ser tus favoritos pero si te hablamos de las palmeras de chocolate de hojaldre seguro que están en tu top 3. Este postre es delicioso y apetece a cualquier hora pero lo cierto es que tiene muchas calorías y mucho azúcar por lo que no es un alimento que debas comer con asiduidad.

Igualmente, si quieres comerte una palmera de chocolate puedes optar por una versión saludable y más ligera. Para ello, lo único que necesitas son tres ingredientes, un rato de horno y ya tendrás listo un capricho dulce para calmar tus antojos y no sentirte culpable.

Ingredientes

150 gramos de almendra molida

1 yogur griego natural de 125 gramos

Chocolate negro para la cobertura

Elaboración de la palmera de chocolate saludable