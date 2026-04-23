La receta secreta para disfrutar de palmeras de chocolate sin culpa y con solo tres ingredientes
Esta opción saludable y rápida es ideal para un capricho personal o para sorprender a invitados con una merienda fitness
Hay muchos dulces que pueden ser tus favoritos pero si te hablamos de las palmeras de chocolate de hojaldre seguro que están en tu top 3. Este postre es delicioso y apetece a cualquier hora pero lo cierto es que tiene muchas calorías y mucho azúcar por lo que no es un alimento que debas comer con asiduidad.
Igualmente, si quieres comerte una palmera de chocolate puedes optar por una versión saludable y más ligera. Para ello, lo único que necesitas son tres ingredientes, un rato de horno y ya tendrás listo un capricho dulce para calmar tus antojos y no sentirte culpable.
Ingredientes
- 150 gramos de almendra molida
- 1 yogur griego natural de 125 gramos
- Chocolate negro para la cobertura
Elaboración de la palmera de chocolate saludable
- En un bol, combina la harina de almendra y el yogur griego para obtener una masa perfecta. Debes remover muy bien hasta lograr una masa homogénea y compacta.
- Ahora en la bandeja de horno coloca papel vegetal y extiende la masa. Con ayuda de una paleta o con las manos dale la forma de corazón que tienen estas palmeras.
- Métela en el horno a 180 grados durante unos 20 minutos hasta que esté un poco doradita. Deja que se enfríe sobre una rejilla.
- Cúbrela con chocolate negro (puedes comprarlo o fundirlo tú mismo) y métela en el congelador para que se ponga un poco dura y listo.
Suscríbete para seguir leyendo