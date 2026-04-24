Pocos conocen la tortilla de cruasán: la receta rica y fácil para revolucionar las comidas familiares
La innovadora receta, popularizada por Cristina Oria y Rafuel, fusiona la tradición española con la repostería francesa para obtener un plato innovador
Quizá no la conozcas pero la tortilla de croissant ha sido una de las creaciones gastronómicas más curiosas de los últimos años. Este plato combina la dulzura y la suavidad del postre francés con la textura esponjosa y tierna del plato español.
Aunque pueda parecer un invento moderno, su popularidad se disparó gracias a chefs como Cristina Oria y el influencer gastronómico Rafuel, quienes comenzaron a compartir esta innovadora receta en redes sociales y programas de cocina.
Esta fusión entre la cocina francesa y la tradición española es una idea brillante para aprovechar croissants del día anterior. Su versatilidad ha hecho que se incorpore tanto en desayunos como en almuerzos ligeros o cenas rápidas.
Ingredientes de la tortilla de croissant
Esta receta está diseñada para 2 personas:
- 3 croissants (preferiblemente del día anterior para una mejor textura)
- 4 huevos grandes y una yema extra
- Queso camembert o tipo brie
- Nata líquida
- Jamón serrano
- Sal al gusto
- Aceite
Receta de la tortilla de croissant
- Desmigar los croissants y triturarlos en la batidora.
- Bate los huevos y añade un chorrito de nata líquida y un poco de sal.
- Cuando los tengas añade el queso en taquitos y el jamón serrano desmigado.
- Mezcla con los croissants y remueve la mezcla.
- Llevala mezcla a una sartén y extiende la masa. Cuando veas que la base de la tortilla está cuajada, utiliza un plato para dar la vuelta a la tortilla con cuidado. Cocina el otro lado durante 2-3 minutos más, o hasta que la tortilla esté dorada y cuajada al gusto.
Consejos adicionales
- Si prefieres una versión dulce, puedes sustituir la sal y pimienta por una pizca de azúcar y añadir un toque de canela. En lugar de queso, prueba con un poco de chocolate rallado o mermelada.
- Los croissants del día anterior son ideales porque tienen una textura más firme, pero también puedes usar croissants frescos si lo deseas.
La tortilla de croissant es un ejemplo perfecto de cómo reinventar ingredientes cotidianos para crear algo original y delicioso. Inspirada por chefs como Cristina Oria y Rafuel, esta receta es perfecta para sorprender a tus invitados o para disfrutar de un capricho gastronómico en casa.
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