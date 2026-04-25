La receta rápida del chef Dani García con alcachofa de Alicante que se hace en 4 minutos y parece de restaurante

Hay recetas que triunfan no porque sean complicadas, sino justo por lo contrario. Dani García ha popularizado una preparación de alcachofa que encaja perfectamente en esa idea: rápida, sencilla y con un resultado que entra por los ojos. Lo más llamativo es que se hace en solo cuatro minutos y medio y tiene como protagonista a uno de los productos más reconocibles de la huerta alicantina: la alcachofa de la Vega Baja.

La propuesta del chef, difundida en su canal, plantea una manera muy distinta de cocinar esta verdura sin largas cocciones ni elaboraciones engorrosas. En lugar de recurrir a la olla de siempre, apuesta por el microondas para ablandar la alcachofa en cuestión de minutos y rematarla después con jamón, queso curado y albahaca. El resultado es un plato muy simple, pero con ese punto vistoso y sabroso que recuerda a una receta de restaurante.

La receta de alcachofa al microondas de Dani García

Lo que ha hecho que esta receta corra de móvil en móvil es, sobre todo, su facilidad. La base parte de cuatro alcachofas frescas, a las que se les recortan los rabos y se colocan en un recipiente apto para microondas con un poco de agua. Después, se cocinan a 900 vatios durante cuatro minutos y medio.

Ese tiempo basta para que la alcachofa quede tierna sin perder del todo su textura. Es precisamente ahí donde está uno de los grandes atractivos de la receta: permite cocinar una verdura que muchas veces da pereza preparar por el tiempo que requiere, pero sin renunciar a un buen resultado.

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El truco está en el remate: jamón, queso y albahaca

Una vez cocidas, las alcachofas se cortan y se limpian hasta dejar a la vista la parte más tierna. A partir de ahí llega el toque que transforma la receta. Dani García propone saltear jamón picado con aceite de oliva hasta que quede crujiente y sumar después albahaca para que suelte aroma en el aceite caliente.

El último golpe de sabor lo pone el queso curado de cabra, que aporta intensidad y una textura cremosa que contrasta con la alcachofa. No hace falta una lista interminable de ingredientes para que el plato funcione: esa mezcla de salado, fresco y cremoso es suficiente para convertir una receta muy básica en algo bastante más especial.

Por qué esta receta funciona tan bien con alcachofa de Alicante

Aquí el producto importa. La alcachofa de la Vega Baja tiene un peso propio dentro de la cocina alicantina y encaja muy bien en una elaboración tan corta, porque permite que el sabor de la hortaliza siga siendo protagonista. Al no hervirse durante demasiado tiempo, el microondas ayuda a mantener mejor su textura y evita que quede aguada o excesivamente blanda.

Eso hace que el plato no dependa solo del aliño, sino también de la calidad de la alcachofa. Y ahí es donde el producto de Alicante juega con ventaja.

Cómo hacer la receta en casa paso a paso

La preparación no tiene apenas complicación. Se limpian ligeramente las alcachofas, se colocan con un poco de agua en un recipiente apto para microondas y se cocinan durante cuatro minutos y medio a máxima potencia o cerca de ella. Después se parten, se retiran las hojas más externas y se deja listo el corazón.

Mientras tanto, se sofríe el jamón en una sartén con aceite de oliva, se añade la albahaca y se termina con queso curado por encima o integrado en el conjunto. El resultado es un plato que se puede servir como entrante, cena ligera o incluso como tapa con un punto más sofisticado.

Una receta rápida, sabrosa y con imagen de alta cocina

La gran virtud de esta elaboración no es solo que se haga rápido. También tiene a favor que parece más elaborada de lo que realmente es. En un momento en el que triunfan las recetas fáciles, vistosas y con pocos ingredientes, esta mezcla de alcachofa, jamón y queso juega con ventaja.

Además, permite reconciliarse con el microondas como herramienta de cocina, algo que para mucha gente sigue limitado a calentar comida. Aquí se usa para cocinar de verdad y acortar tiempos sin complicarse.

El plato perfecto para quien quiere comer bien sin liarse

La receta de Dani García tiene todos los ingredientes para funcionar: un producto reconocible, una técnica accesible y un resultado que parece mucho más trabajado de lo que exige. Por eso está gustando tanto.

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Y, en clave alicantina, tiene además un valor añadido: pone en primer plano a la alcachofa de la Vega Baja con una receta distinta, moderna y muy fácil de replicar en casa. Una de esas ideas que, cuando se prueban, obligan a mirar el microondas de otra manera.