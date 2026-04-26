Jordi Cruz (47 años), cocinero Michelin, sobre los trucos para cocer la pasta: “El error garrafal que todos cometéis con el aceite”

Si eres un amante de la pasta, esto te interesa. Bueno también si eres un amante de la cocina porque hacer caso a los grandes cocineros siempre es una garantía de éxito a la hora de elaborar nuestros platos favoritos.

Uno de los cocineros de más éxito en nuestro país es Jordi Cruz. Con tres estrellas Michelin y siendo uno de los miembros del jurado del programa de cocina ‘Masterchef’, Cruz cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram que no se pierden sus recetas y sus recomendaciones.

Errores al cocinar la pasta

Uno de sus vídeos más populares en su red social son los errores que cometemos al cocinar la pasta. Y quizá esto sea una sorpresa para muchos porque estamos seguros de que más de uno comete uno o varios errores a los que se refiere el chef.

Agua

Cocer pasta parece una de las tareas más sencillas de la cocina pero aquí es donde se comete uno de los errores más frecuentes: usar poca agua. Cuando la pasta se cuece en una olla demasiado pequeña o con escasa cantidad de agua, tiende a pegarse.

Por eso Cruz recomienda que por cada 100 gramos de pasta uses un litro de agua, más o menos.

Un plato de tallarines / pixabay

Sal

Hay que echar sí o sí sal en el agua de cocer la pasta. “Ni poca ni mucha porque cuando mantequemos, cuando terminemos el plato en la sartén con la salsa, quizá necesitemos un poquito de líquido y esa agua de cocer la pasta es perfecta”, explica Cruz. Para 8 litros de agua recomienda unos 100 gramos de sal

Aromatizantes

¿Eres de los que añade al agua ajo, laurel u orégano? Mal, deja de hacerlo. El tres estrellas Michelin explica que no le añadamos ningún aromatizante porque lo que nos interesa es la pureza del sabor de la pasta

Aceite

Aquí está el “error garrafal que todos cometéis: ¿Lleva o no lleva aceite el agua de cocer la pasta? Nunca”, dice Cruz. El cocinero explica que si le ponemos aceite al agua de cocer la pasta hará que la salsa resbale. Además, añade que la mejor pasta tiene una especie de agujeritos muy pequeñitos que precisamente están ahí para que la salsa no resbale.

“Esos errores en Italia no os los perdonarían nunca o sea que no los cometáis jamás”, concluye.

Dudas sin resolver

Entre los comentarios de esta publicación hay muchos elogios al chef pero también muchas preguntas que han quedado sin resolver. Por ejemplo, ¿cuándo hay que echar la pasta? ¿Antes o después de que el agua comience a hervir?

Igualmente, muchos fans del cocinero se preguntan si es adecuado pasar por agua fría la pasta después de cocerla. Pero en lo que casi todos coinciden aunque Jordi Cruz no lo especifique es que los espaguetis nunca se deben partir a la mitad antes de cocerlos.