No sabes cocinar una hamburguesa, lo dice la ciencia y el cocinero Michelin Jordi Cruz

El cocinero con tres estrellas Michelin Jordi Cruz cuenta en su cuenta de Instagram con más de 2,2 millones de seguidores. Además de su día a día o preparaciones para su restaurante, el chef ofrece recetas de cocina que acumulan millones de reproducciones pero también consejos de cocina realmente útiles.

En este caso ha tirado de ciencia para explicar por qué no cocinas la hamburguesa de forma segura y la clave está en las bacterias. Cruz lo compara con un solomillo y explica que en este trozo de carne las bacterias como la E. coli o la salmonela, están en la superficie ya que “la estructura muscular interna es estéril por naturaleza”. A la hora de cocinar, lo ponemos en la sartén y la alta temperatura hace que las bacterias desaparezcan aunque el interior quede poco hecho será seguro para comer.

En la hamburguesa el proceso es totalmente contrario. “Al picar la carne, rompemos la estructura muscular y redistribuimos cualquier bacteria presente por todo el volumen del producto”, explica Jordi Cruz. Así pues, ahora las bacterias también están dentro.

¿Cómo acabar con estas bacterias? Pues este es el dato clave: el interior de una hamburguesa debe superar los 70 °C. “Esa es la temperatura a la que se garantiza la inactivación térmica de patógenos cuando están dispersos en el interior”, explica.

¿Significa esto que la hamburguesa no estará jugosa? La