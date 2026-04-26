La receta más fácil de la jurado de Masterchef para preparar las patatas acordeón más crujientes en tu freidora de aire

Con más de 4,5 millones de reproducciones en Instagram, la receta de las patatas acordeón de Delicious Martha se han convertido en una de las más populares de la cocinera jurado de Masterchef.

Sus recetas no pasan desapercibidas. Aquí ya te hemos hablado de su receta de pan dulce proteico y de su rico pastel de yogur y ahora pasamos a un plato salado.

Ingredientes

Una patata

Aceite

Ajo en polvo

Orégano

Cómo preparar las patatas acordeón

Lo que no te hemos dicho es que esta receta puede tener una pequeña complicación y es que hay que ser habilidoso usando el rallador. Pero vayamos por partes.

En primer lugar coge una patata grande, pélala y lávala bien. Ahora inserta la patata en una brocheta y coge ese rallador que tienes por casa y que nunca usas.

Hay una parte de ese rallador que tiene una forma alargada pues introduce por ahí un extremo de la patata y vete girándola hasta que se vaya partiendo en forma de espiral. Cuando llegues al final sólo tendrás que estirarla a lo largo de la brocheta.

En un bol prepara un aliño de aceite, ajo en polvo y orégano y pincela sobre la patata.

Pon la brocheta en la cesta de la freidora de aire y programa 14 minutos a 200ºC. Según Martha te quedará una patata crujiente y riquísima.