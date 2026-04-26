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La receta más viral de pan dulce alto en proteína y pocas calorías de Delicious Martha, de Masterchef: “Tiene la misma textura que una nube”

Sólo te harán falta cuatro ingredientes y 15 minutos de horno para disfrutar de este postre proteico

La receta de pan dulce de Deliciuos Martha, jurado de MasterChef

La receta de pan dulce de Deliciuos Martha, jurado de MasterChef / Instagram @deliciousmartha

O. Casado

O. Casado

A quién no le encantaría dar con un pan alto en proteínas, con pocas calorías y que, además, sea dulce. Pues la nueva jurado del programa de La 1 ‘Masterchef', Delicious Martha, la tiene y se ha vuelto viral. La cocinera publicó el pasado mes de noviembre en su cuenta de Instagram una receta de este pan dulce y lleva casi 15 millones de visualizaciones

“Si estás buscando un dulce saciante, con pocas calorías y alto en proteína apunta este”, explica Martha, que añade que tienen la misma textura que una nube y puedes ponerle el sabor que tú quieras.

Ingredientes para el pan dulce alto en proteína

  • 150 gramos de clara de huevo (puede ser la pasteurizada que venden en los supermercados)
  • 9 gramos de maizena
  • Endulzante (Martha usa unas gotitas de Yummy drops sabor vainilla)
  • Chips de chocolate

Preparación del pan dulce alto en proteína

  1. Para preparar este pan dulce alto en proteína deberás poner 150 gramos de clara de huevo y montarlas con ayuda de una batidora eléctrica
  2. Añade los 9 gramos de maizena e integra bien
  3. Añade el endulzante y las chips de chocolate y vuelve a integrar bien
  4. Extiende la mezcla sobre una bandeja para horno y ponlo 15 minutos a 180 gramos.

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Debes tener en cuenta que aunque al principio te saldrá con altura, irá bajando cuando se enfríe.

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