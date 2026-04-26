La receta más viral de pan dulce alto en proteína y pocas calorías de Delicious Martha, de Masterchef: “Tiene la misma textura que una nube”
Sólo te harán falta cuatro ingredientes y 15 minutos de horno para disfrutar de este postre proteico
A quién no le encantaría dar con un pan alto en proteínas, con pocas calorías y que, además, sea dulce. Pues la nueva jurado del programa de La 1 ‘Masterchef', Delicious Martha, la tiene y se ha vuelto viral. La cocinera publicó el pasado mes de noviembre en su cuenta de Instagram una receta de este pan dulce y lleva casi 15 millones de visualizaciones.
“Si estás buscando un dulce saciante, con pocas calorías y alto en proteína apunta este”, explica Martha, que añade que tienen la misma textura que una nube y puedes ponerle el sabor que tú quieras.
Ingredientes para el pan dulce alto en proteína
- 150 gramos de clara de huevo (puede ser la pasteurizada que venden en los supermercados)
- 9 gramos de maizena
- Endulzante (Martha usa unas gotitas de Yummy drops sabor vainilla)
- Chips de chocolate
Preparación del pan dulce alto en proteína
- Para preparar este pan dulce alto en proteína deberás poner 150 gramos de clara de huevo y montarlas con ayuda de una batidora eléctrica
- Añade los 9 gramos de maizena e integra bien
- Añade el endulzante y las chips de chocolate y vuelve a integrar bien
- Extiende la mezcla sobre una bandeja para horno y ponlo 15 minutos a 180 gramos.
Debes tener en cuenta que aunque al principio te saldrá con altura, irá bajando cuando se enfríe.
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