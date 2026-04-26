La receta rápida de torrijas en airfryer que triunfa todo el año: esponjosas y listas en 10 minutos

Las torrijas ya no necesitan esperar a la Semana Santa para volver a la mesa. Lo que antes parecía un postre reservado a unas fechas muy concretas se ha convertido también en una receta perfecta para cualquier fin de semana, una merienda especial o incluso para aprovechar pan que tienes por casa. Y si además se pueden preparar en menos tiempo y sin llenar la cocina de aceite, el plan mejora todavía más.

La airfryer ha cambiado por completo la forma de hacer muchos clásicos, y las torrijas son uno de los mejores ejemplos. Con una preparación muy sencilla y apenas unos ingredientes, se puede conseguir una versión esponjosa, rápida y muy resultona en solo diez minutos. El truco está en empapar bien el pan y controlar el punto justo de cocción para que queden tiernas por dentro y doradas por fuera.

La forma más fácil de hacer torrijas en casa: esponjosas, rápidas y sin freír / INFORMACIÓN

La receta de torrijas en airfryer que cada vez hace más gente

Las torrijas tradicionales siguen teniendo su lugar, pero esta versión rápida gana puntos por una razón muy clara: ahorra tiempo y esfuerzo. No hace falta freír, ensuciar varias sartenes ni estar pendiente del aceite. Basta con preparar una mezcla básica, mojar bien el pan y dejar que la freidora de aire haga el resto.

Eso hace que la receta sea mucho más accesible para quien quiere darse un capricho sin complicarse demasiado. Y también encaja muy bien con esa cocina doméstica que busca postres fáciles, rápidos y con ingredientes que casi siempre están a mano.

Qué ingredientes necesitas para hacer torrijas esponjosas

La base de esta receta es muy simple. Para prepararla necesitas:

2 huevos

Canela

Un chorro de miel

150 ml de leche

Pan brioche

El uso de pan brioche ayuda mucho a conseguir una textura más tierna y suave, algo que marca la diferencia en el resultado final. Al ser un pan más esponjoso y ligeramente mantecoso, absorbe muy bien la mezcla y deja una torrija especialmente jugosa.

Cómo hacer torrijas en airfryer paso a paso

Prepara la mezcla. Bate los huevos y mézclalos con la leche, la canela y un chorro de miel hasta que quede una mezcla homogénea. Corta el pan. Parte el pan brioche en rodajas generosas, de grosor suficiente para que aguanten bien al empaparse. Empapa bien las rodajas. Introduce el pan en la mezcla y deja que absorba el líquido sin prisas para que queden bien jugosas. Lleva las torrijas a la airfryer. Colócalas en la cesta de la freidora de aire y cocina a 180 grados durante 10 minutos. Sirve y remata al gusto. Una vez listas, puedes añadir un poco más de miel o espolvorear algo más de canela si quieres potenciar el sabor.

El truco para que queden tiernas por dentro

La clave de unas buenas torrijas no está solo en el tiempo de cocción. Lo más importante es que el pan quede bien empapado, pero sin romperse. Ahí está buena parte del secreto para conseguir esa textura suave y húmeda que se busca en cada bocado.

También influye el tipo de pan. El brioche funciona especialmente bien porque absorbe mucho líquido y mantiene una miga más delicada. Si el pan es demasiado fino o demasiado seco, el resultado cambia bastante.

Las torrijas más fáciles se hacen en airfryer y están listas en solo 10 minutos / INFORMACIÓN

Por qué esta receta funciona tan bien fuera de temporada

Una de las ventajas de esta versión es que saca a las torrijas del terreno de “postre de fechas señaladas” y las convierte en una receta fácil de repetir en cualquier momento. Igual que pasa con otros dulces tradicionales, cuando se simplifica el proceso y se adapta a aparatos como la freidora de aire, gana opciones de entrar en la rutina de muchas casas.

Además, sigue teniendo todo lo que se le pide a una receta de capricho: pocos ingredientes, sabor reconocible, textura agradable y sensación de postre casero de los de siempre.

Una idea fácil para desayunos, meriendas o postres

Las torrijas en airfryer tienen otro punto a favor: sirven para casi cualquier momento del día. Funcionan como desayuno especial, como merienda dulce o como postre rápido cuando apetece algo casero sin meterse en elaboraciones largas.

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Y ahí está buena parte de su éxito: son sencillas, rápidas y tienen ese punto nostálgico que siempre tira. Porque hay recetas que nacieron en una época concreta del año, pero que saben demasiado bien como para guardarlas solo unas semanas.