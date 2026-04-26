Cómo evitar que las patatas broten: el truco que todo cocinitas debería conocer

Cuando se trata de conservar patatas en casa, hay una recomendación que todos hemos escuchado: guardarlas en un lugar oscuro, fresco y seco para evitar que se estropeen. Sin embargo, no siempre funciona tan bien como esperamos. Después de algunos días, puede que al abrir el saco, te encuentres con brotes, o peor aún, con patatas que ya se están estropeando. Pero hay un truco sencillo y científico que puede cambiar completamente el juego.

El secreto está en una manzana.

Sí, has leído bien. Guardar las patatas junto con una manzana es la clave para mantenerlas frescas y evitar que broten. ¿Cómo funciona este truco? La manzana produce etileno, un gas natural que ralentiza el metabolismo de los carbohidratos de las patatas. Este gas regula la respiración de las patatas, prolongando su frescura y evitando la aparición de esos molestos brotes verdes.

¿Patatas con brotes? Descubre cómo evitarlo fácilmente / INFORMACIÓN

¿Por qué el etileno tiene este efecto?

El etileno es conocido como una hormona vegetal que actúa en varios procesos de maduración de frutas y vegetales. En el caso de las patatas, al estar expuestas al etileno que emite la manzana, su tasa de respiración aumenta, lo que reducirá el desarrollo de brotes y al mismo tiempo ralentiza su proceso de maduración.

Según una investigación publicada en el Journal of Food Science and Technology, este fenómeno ayuda a mantener las patatas frescas por más tiempo y evitar que se pudran rápidamente.

¿Qué tienes que hacer para evitar brotes en las patatas?

Para poner en práctica este truco:

Coloca tus patatas en un lugar oscuro, fresco y seco. Pon una manzana junto a las patatas, de preferencia cerca, sin que se toquen directamente, para que el etileno que desprende la manzana pueda actuar sobre las patatas. Deja que las patatas se conserven de esta forma durante varios días o incluso semanas.

¿Y qué pasa si las patatas tienen brotes?

Si las patatas ya tienen brotes, es importante desecharlas o, al menos, cortar los brotes. Los brotes indican que las patatas están empezando a producir solanina, una toxina natural que se genera cuando las patatas son expuestas a la luz o cuando comienzan a brotar. Aunque pequeñas cantidades de solanina no suelen causar problemas, el consumo en grandes cantidades puede provocar vómitos, diarrea y otros problemas digestivos.

Además, cuando las patatas tienen brotes, su sabor y textura cambian, volviéndose más amargas y menos firmes. Por lo tanto, es mejor evitar el consumo de patatas con brotes largos.

Un plato lleno de patatas cocidas. / GETTY IMAGES

Un pequeño inconveniente

Aunque el truco funciona perfectamente para evitar que broten las patatas, hay un pequeño detalle a tener en cuenta: las patatas podrían madurar más rápido si se conservan junto a la manzana. Por tanto, si las vas a dejar más de una semana, asegúrate de comprobar su estado y consumirlas antes de que se estropeen.

Noticias relacionadas

Un truco ancestral con respaldo científico

Este truco no es nuevo, pero ahora la ciencia lo respalda, asegurando que con un simple gesto podemos prolongar la vida útil de las patatas en casa sin complicaciones. Así que la próxima vez que tengas un saco de patatas en la despensa, no olvides añadir una manzana: es un truco sencillo, barato y natural que te ayudará a aprovechar tus patatas por mucho más tiempo.