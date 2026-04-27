La moda de no rellenar la paella hasta el borde: ¿innovación o aberración para el arroz?

Que la altura del arroz sobre la paella debe tener tope máximo para conseguir un sabor concentrado es algo conocido: a la vista de internet están múltiples aberraciones paelliles en las que se usan hasta incluso ollas para su elaboración, como si acaso este plato no debiera su nombre al utensilio para cocinarlo. Sin embargo, la proliferación de gastrobares y restaurantes de tendencias más "modernas" han desatado más de una pregunta entre comensales durante los últimos años, entre ellas una clave: ¿es correcto presentar las paellas sin arroz o, al menos, con excesiva ausencia de arroz en el borde? ChatGPT tiene clara su opinióny esta coincide con la de muchos alicantinos y alicantinas:

Altura del arroz en la paella

Altura ideal: En una paella tradicional, especialmente en la Comunidad Valenciana, se busca una altura uniforme de aproximadamente un dedo de grosor (1 cm). Esto asegura que el arroz se cocine de manera pareja, absorba bien el sabor y permita la formación del socarrat (la capa caramelizada del fondo). Si se añade demasiado arroz, es más difícil que quede en su punto. Distribución uniforme: El arroz debe estar perfectamente distribuido por toda la superficie, llegando hasta los bordes del recipiente para mantener la cocción homogénea. No dejarlo llegar al borde de la paella o hacerlo de forma desigual puede provocar que algunos granos queden crudos o demasiado cocidos. ¿Por qué no llenar demasiado? Una capa más alta puede hacer que el arroz quede apelmazado y pierda la textura característica de una buena paella. Además, un grosor menor asegura que el arroz se impregne bien del caldo sin empaparse.

Errores comunes en restaurantes modernos

Altura irregular: Al no extender uniformemente el arroz, se rompe la proporción de líquido, arroz y calor en la cocción, afectando el resultado.

Al no extender uniformemente el arroz, se rompe la proporción de líquido, arroz y calor en la cocción, afectando el resultado. Estética sobre técnica: Algunos gastrobares se centran en la presentación más que en la técnica tradicional, dejando espacios sin arroz o agrupándolo en zonas del recipiente. Esto puede ser visualmente atractivo, pero no respeta la esencia del plato.

Conclusión

La forma más correcta de hacer una paella sigue siendo la tradicional:

Una capa de arroz uniforme de aproximadamente 1 cm en todo el recipiente.

de aproximadamente 1 cm en todo el recipiente. Llegar a los bordes del recipiente para aprovechar la distribución del calor.

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