Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo 1 mayoDirecto atentado TrumpVictoria Elche CFVictoria Hércules CFGolazo INFORMACIÓNAsesor cárcel AlicanteSant Jordiet Alcoy
instagramlinkedin

La moda de no rellenar la paella hasta el borde: ¿innovación o aberración para el arroz?

La IA tiene una opinión clara sobre una de las últimas tendencias en la elaboración de arroces

La moda de no rellenar la paella hasta el borde: ¿innovación o aberración para el arroz?

La moda de no rellenar la paella hasta el borde: ¿innovación o aberración para el arroz?

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Que la altura del arroz sobre la paella debe tener tope máximo para conseguir un sabor concentrado es algo conocido: a la vista de internet están múltiples aberraciones paelliles en las que se usan hasta incluso ollas para su elaboración, como si acaso este plato no debiera su nombre al utensilio para cocinarlo. Sin embargo, la proliferación de gastrobares y restaurantes de tendencias más "modernas" han desatado más de una pregunta entre comensales durante los últimos años, entre ellas una clave: ¿es correcto presentar las paellas sin arroz o, al menos, con excesiva ausencia de arroz en el borde? ChatGPT tiene clara su opinióny esta coincide con la de muchos alicantinos y alicantinas:

Altura del arroz en la paella

  1. Altura ideal: En una paella tradicional, especialmente en la Comunidad Valenciana, se busca una altura uniforme de aproximadamente un dedo de grosor (1 cm). Esto asegura que el arroz se cocine de manera pareja, absorba bien el sabor y permita la formación del socarrat (la capa caramelizada del fondo). Si se añade demasiado arroz, es más difícil que quede en su punto.
  2. Distribución uniforme: El arroz debe estar perfectamente distribuido por toda la superficie, llegando hasta los bordes del recipiente para mantener la cocción homogénea. No dejarlo llegar al borde de la paella o hacerlo de forma desigual puede provocar que algunos granos queden crudos o demasiado cocidos.
  3. ¿Por qué no llenar demasiado? Una capa más alta puede hacer que el arroz quede apelmazado y pierda la textura característica de una buena paella. Además, un grosor menor asegura que el arroz se impregne bien del caldo sin empaparse.
¿Cómo se come el arroz, con cuchara o tenedor?

¿Cómo se come el arroz, con cuchara o tenedor?

Errores comunes en restaurantes modernos

  • Altura irregular: Al no extender uniformemente el arroz, se rompe la proporción de líquido, arroz y calor en la cocción, afectando el resultado.
  • Estética sobre técnica: Algunos gastrobares se centran en la presentación más que en la técnica tradicional, dejando espacios sin arroz o agrupándolo en zonas del recipiente. Esto puede ser visualmente atractivo, pero no respeta la esencia del plato.

Conclusión

La forma más correcta de hacer una paella sigue siendo la tradicional:

  • Una capa de arroz uniforme de aproximadamente 1 cm en todo el recipiente.
  • Llegar a los bordes del recipiente para aprovechar la distribución del calor.

Noticias relacionadas

Arroz de lagarto de cerdo ibérico con verduras.

Arroz de lagarto de cerdo ibérico con verduras. / Rafa Arjones

Y, lo más importante:

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
  2. Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
  3. La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
  4. El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
  5. Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
  6. Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
  7. Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
  8. Hércules CF - CD Teruel

La moda de no rellenar la paella hasta el borde: ¿innovación o aberración para el arroz?

La moda de no rellenar la paella hasta el borde: ¿innovación o aberración para el arroz?

El “Asesinato en el Orient Express” deleitó al público nuciero

El “Asesinato en el Orient Express” deleitó al público nuciero

Los médicos se manifiestan en Alicante por un estatuto propio

L’Alfàs del Pi se tiñe de naranja: la comunidad neerlandesa impulsa la convivencia internacional

L’Alfàs del Pi se tiñe de naranja: la comunidad neerlandesa impulsa la convivencia internacional

La Diputación reparte 650.000 euros entre más de 1.300 deportistas de la provincia

La Diputación reparte 650.000 euros entre más de 1.300 deportistas de la provincia

La final del VCT EMEA Stage 2 se celebrará en Barcelona con una plaza para Shanghai en juego

La final del VCT EMEA Stage 2 se celebrará en Barcelona con una plaza para Shanghai en juego

El 'software' del cerebro tiene sexo: por qué el alzhéimer o el párkinson no nos afectan igual

El 'software' del cerebro tiene sexo: por qué el alzhéimer o el párkinson no nos afectan igual

Hoy se abre el plazo de solicitudes para l’Escola Infantil El Bressol 26-27

Hoy se abre el plazo de solicitudes para l’Escola Infantil El Bressol 26-27
Tracking Pixel Contents