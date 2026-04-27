La receta de Jordi Cruz (Masterchef) para unas alitas para salir volando: tres formas de hacerlas y el secreto del marinado
El secreto del adobo está en combinar ingredientes dulces, salados y especiados
El cocinero y jurado de Masterchef Jordi Cruz propone una receta de alitas de pollo adobadas pensada para preparar de forma sencilla en horno, sartén o air fryer. El secreto de la receta delcatalán está en el adobo y, aunque el propio Cruz ha asegurado que en la versión que ha subido a su reel, "le sobra un poco de aceite", la base del adobo con ingredientes tanto dulces, como salados y especiados, harán las delicias de los amantes del pollo.
24 horas de marinado
El gran secreto de esta receta está en el marinado. Cruz plantea dejar las alitas marinando durante 24 horas junto con todos los ingredientes del adobo, aunque lo más versátil de esta receta está en la forma de cocinarlas. Se pueden asar en el air fryer a 190 grados durante 15 minutos y después entre 5 y 10 minutos a más de 200 grados para ajustar el nivel de dorado que se prefiera.
Para quienes busquen un acabado más crujiente, señala que las alitas “se pueden pasar un poco por maicena bien escurridas”. En sartén, la indicación es ir salteándolas hasta conseguir un buen dorado, con unos 15 minutos de cocción. En el caso del horno, deben cocinarse con el horno precalentado a 195 grados entre 25 minutos y media hora, removiéndolas de vez en cuando.
Ingredientes
- Para esta receta se necesitan:
- 1 kilo de alitas de pollo
- 25 mililitros de aceite de oliva
- 25 gramos de miel
- 25 gramos de salsa de soja
- 1 gramo de pimienta negra
- 10 gramos de sal
- 3 gramos de hierbas provenzales
- 5 gramos de ajo en polvo
- 5 gramos de pimentón de la Vera dulce
- Chile sichimi togarashi.
Las alitas se han convertido en una de las piezas del pollo más cotizadas y versátiles, un manjar que hace unos años se consideraba de poco valor y que ahora encaja tanto en el concepto de comida rápida como en recetas más elaboradas y sanas que gustan a todo el mundo. Su preparación, además, no requiere mucho misterio en la gran mayoría de los casos.
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