La polémica receta de patatas a la carbonara del jurado de Masterchef Jordi Cruz: “Un insulto a la cocina italiana”

Si estás buscando una receta para la guarnición de tus platos, el jurado de Masterchef Jordi Cruz tiene una propuesta muy suculenta pero que también ha generado mucha polémica en su cuenta de Instagram.

En su vídeo, titulado ‘Patatas carbonara’ que cuenta con más de 3 millones de visualizaciones, el cocinero Michelin propone una guarnición para una comida especial. Te contamos la receta:

Ingredientes para las patatas carbonara

3 o 4 patatas

Aceite

100 gramos de bacon

40 gramos de mantequilla

40 gramos de harina

Medio litro de leche

50 gramos de queso parmesano rallado

Sal

Pimienta

Una pizca de hierbas provenzales.

Elaboración de las patatas carbonara

Pela las patatas, lávalas bien y córtalas en rodajas finas o en dados, según el resultado que prefieras. Calienta abundante aceite en una sartén y frielas hasta que estén bien hechas, tiernas por dentro y ligeramente doradas por fuera. Cuando estén listas, sácalas y déjalas escurrir sobre papel de cocina para retirar el exceso de aceite. Mientras tanto fríe el bacon en una sartén sin añadir demasiado aceite, ya que soltará su propia grasa. Cocínalo hasta que quede dorado y ligeramente crujiente. Una vez hecho, mézclalo con las patatas en una fuente apta para horno. A continuación, prepara una salsa cremosa. En una sartén o cazo, derrite 40 gramos de mantequilla a fuego medio. Cuando esté fundida, añade 40 gramos de harina tamizada y remueve bien durante un par de minutos para que la harina se cocine y no deje sabor crudo. Añade sal, pimienta al gusto y una pizca de hierbas provenzales. En otro cazo incorpora poco a poco medio litro de leche caliente, sin dejar de remover, hasta conseguir una salsa suave y sin grumos. Añade 50 gramos de queso parmesano rallado. Mezcla hasta que el queso se funda y la salsa quede cremosa. En una sartén vierte la mezcla que han hecho con harina, pon encima las patatas con bacon e incorpora la mezcla hecha leche. Remueve con cuidado para que todo quede bien repartido. Cubre la superficie con un poco más de queso parmesano rallado. Mete la fuente en el horno a 200 grados y gratina durante unos 10 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y listo.

Polémica con la carbonara

Pese a que esta receta tiene una pinta estupenda la mayoría de comentarios de la publicación muestran su estupor por lo que Cruz llama carbonara. “¿Dónde está la carbonara?”, “El único ingrediente de la carbonara que utilizó es la pimienta”, “¿La carbonara lleva harina?” o “Carbonara a la española… carbonata”, son algunas de las críticas a esta versión de la famosa salsa italiana.

Otros afirman que “eso son patatas con bechamel y bacon” pero los italianos están especialmente indignados con el chef: “Como italiano estoy indignado, porque llamar carbonara a algo que carbonara no es? Es que te puedes inventar el nombre que sea pero no, carbonara. Como llamar un plato de arroz con verdura y carne paella…” o “Un insulto a la cocina italiana llamar carbonara a eso”.