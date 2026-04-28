Bacillus cereus, la desconocida bacteria que resiste la cocción del arroz: Jordi Cruz, jurado de Masterchef te dice cómo acabar con ella
La activación de las esporas de este microorganismo puede provocar una intoxicación alimentaria
El arroz es uno de los alimentos más habituales en la dieta diaria y un gran aliado por su versatilidad y valor nutricional. El arroz forma parte de una dieta equilibrada ya que es una fuente de energía que contiene hidratos de carbono y no tiene gluten.
A la hora de cocinarlo es importante saber cómo hacerlo de la forma adecuada y cómo conservarlo para que no sea dañino para nuestra salud.
Sobre este aspecto, el jurado de Masterchef Jordi Cruz apunta en sus redes sociales a una bacteria presente en el arroz y que tenemos que tener muy en cuenta: la Bacillus cereus. Esta bacteria se encuentra en el alimento y las altas temperaturas la eliminan en su forma activa pero no siempre destruyen sus esporas, que son resistentes al calor.
Cruz explica que “si el arroz cocido se deja demasiado a temperatura ambiente, las esporas pueden proliferar y la bacteria se puede activar. Sus toxinas pueden causar una intoxicacion alimentaria que provoque dolor abdominal, náuseas o vómitos”.
Es por ello que añade que muchas veces nos sienta mal algún alimento y no sabemos qué puede ser. Piensa en si tomaste arroz y cómo se convervó.
Cómo acabar con la Bacillus cereus
Pues acabar con la Bacillus cereus cuando cocinas el arroz es tremendamente fácil: o bien te comes todo el arroz que has cocinado o si te queda algo lo metes rápidamente en la nevera. Enfriarlo rápidamente y mantenerlo en frío reduce el riesgo de proliferación bacteriana.
“Si por error se te queda una horita fuera de la nevera no sufras por tirarlo porque puede hacerle daño a ti y a los tuyos”, concluye Cruz.
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