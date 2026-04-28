Bacillus cereus, la desconocida bacteria que resiste la cocción del arroz: Jordi Cruz, jurado de Masterchef te dice cómo acabar con ella

El arroz es uno de los alimentos más habituales en la dieta diaria y un gran aliado por su versatilidad y valor nutricional. El arroz forma parte de una dieta equilibrada ya que es una fuente de energía que contiene hidratos de carbono y no tiene gluten.

A la hora de cocinarlo es importante saber cómo hacerlo de la forma adecuada y cómo conservarlo para que no sea dañino para nuestra salud.

Sobre este aspecto, el jurado de Masterchef Jordi Cruz apunta en sus redes sociales a una bacteria presente en el arroz y que tenemos que tener muy en cuenta: la Bacillus cereus. Esta bacteria se encuentra en el alimento y las altas temperaturas la eliminan en su forma activa pero no siempre destruyen sus esporas, que son resistentes al calor.

Cruz explica que “si el arroz cocido se deja demasiado a temperatura ambiente, las esporas pueden proliferar y la bacteria se puede activar. Sus toxinas pueden causar una intoxicacion alimentaria que provoque dolor abdominal, náuseas o vómitos”.

Es por ello que añade que muchas veces nos sienta mal algún alimento y no sabemos qué puede ser. Piensa en si tomaste arroz y cómo se convervó.

Cómo acabar con la Bacillus cereus

Pues acabar con la Bacillus cereus cuando cocinas el arroz es tremendamente fácil: o bien te comes todo el arroz que has cocinado o si te queda algo lo metes rápidamente en la nevera. Enfriarlo rápidamente y mantenerlo en frío reduce el riesgo de proliferación bacteriana.

“Si por error se te queda una horita fuera de la nevera no sufras por tirarlo porque puede hacerle daño a ti y a los tuyos”, concluye Cruz.