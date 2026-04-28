La receta de garbanzos con bacalao que preparaba tu abuela: para llorar de gusto

Da igual que sea otoño, que invierno que primeravera. A quien le gustan los platos de cuchara le gusta durante todo el año. Lentejas, caldos y guisos forman parte de la gastronomía española más tradicional y que seguro que son la base de los menús de muchos hogares. En este listado de platos de cuchara no podemos olvidarnos de los garbanzos.

En esta ocasión te vamos a dar la receta de la abuela de los garbanzos con bacalao. Se trata de un guiso fácil de preparar y muy rico ya que combina los beneficios de las legumbres con las de un pescado muy bajo en grasas y con alto contenido en proteínas.

Cómo hacer la receta de la abuela de garbanzos con bacalao

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos

250 g de bacalao desalado

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 tomate (rallado)

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharadita de cominos molidos

1 cucharada pequeña de harina

Aceite de oliva virgen extra

2 huevos cocidos

Una mujer comiendo unos garbanzos con bacalao / RRF / Europa Press

La receta de la abuela paso a paso