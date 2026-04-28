RECETAS DE COCINA
La receta de garbanzos con bacalao que preparaba tu abuela: para llorar de gusto
El plato, que se sirve con huevo duro, es un clásico de la gastronomía española que se puede disfrutar durante todo el año
Da igual que sea otoño, que invierno que primeravera. A quien le gustan los platos de cuchara le gusta durante todo el año. Lentejas, caldos y guisos forman parte de la gastronomía española más tradicional y que seguro que son la base de los menús de muchos hogares. En este listado de platos de cuchara no podemos olvidarnos de los garbanzos.
En esta ocasión te vamos a dar la receta de la abuela de los garbanzos con bacalao. Se trata de un guiso fácil de preparar y muy rico ya que combina los beneficios de las legumbres con las de un pescado muy bajo en grasas y con alto contenido en proteínas.
Cómo hacer la receta de la abuela de garbanzos con bacalao
Ingredientes
- 400 g de garbanzos cocidos
- 250 g de bacalao desalado
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 tomate (rallado)
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharadita de cominos molidos
- 1 cucharada pequeña de harina
- Aceite de oliva virgen extra
- 2 huevos cocidos
La receta de la abuela paso a paso
- Para empezar, haremos el sofrito. Pelamos los ajos y la cebolla y los cortamos en trozos pequeños.
- Después, ponemos una olla al fuego con un poco de aceite de oliva y cocinamos la cebolla y los ajos a fuego lento hasta que comiencen a tomar color.
- Cuando estén ligeramente dorados, añadimos la harina, el pimentón dulce, el tomate rallado y los cominos. Removemos bien y dejamos que se cocine todo durante unos cinco minutos.
- A continuación, incorporamos los garbanzos cocidos y el bacalao desmenuzado al sofrito. Mezclamos bien para que todos los ingredientes se integren.
- Luego, cubrimos el guiso con agua y lo dejamos cocinar a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos.
- Por último, servimos el guiso de garbanzos y bacalao en cada plato y lo decoramos con huevo duro antes de llevarlo a la mesa.
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