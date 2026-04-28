La receta (con truco secreto) para un bizcocho casero perfecto: fácil y con solo tres ingredientes

No hay a quien no le guste un buen trozo de bizcocho para merendar o, incluso, para desayunar. Pocos dulces tan ricos pueden prepararse en casa y gustan a niños y a mayores. Pero aquí queremos dar un paso más y proponerte una receta de bizcocho muy fácil porque sólo te hacen falta 3 ingredientes que seguro tienes en casa.

Además de un molde adecuado para el horno, tienes que coger huevos, harina y azúcar.

La receta de bizcocho casero más sencilla

No hace falta usar levadura porque este bizococho casero sale muy esponjoso porque tiene un truco fundamental: batir bien los huevos. Así que ya no tienes excusa de que te falta algún ingrediente para preparar este rico bizcocho fácil, ligero y menos graso.

La receta definitiva para hacer el bizcocho perfecto. / ShutterStock

Ingredientes que necesitas para hacer un bizcocho en casa

Huevos, harina y azúcar son los únicos ingredientes necesarios para elaborar este bizcocho casero. Las cantidades ideales son:

Cuatro huevos

120 gramos de harina de trigo

120 gramos de azúcar blanca.

Los huevos son uno de los tres ingredientes de este bizcocho casero. / Eggs on the sacks, hemp on the wooden and straw. Selective focus

Así debes hacer el bizcocho para que quede esponjoso