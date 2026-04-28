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La receta (con truco secreto) para un bizcocho casero perfecto: fácil y con solo tres ingredientes

Una opción sencilla y rápida para el desayuno o la merienda, ideal para quienes buscan una alternativa casera y económica

Huevos, harina y azúcar: los ingredientes para hacer un bizcocho casero y fácil

Huevos, harina y azúcar: los ingredientes para hacer un bizcocho casero y fácil / INFORMACIÓN

Patricia Páramo

No hay a quien no le guste un buen trozo de bizcocho para merendar o, incluso, para desayunar. Pocos dulces tan ricos pueden prepararse en casa y gustan a niños y a mayores. Pero aquí queremos dar un paso más y proponerte una receta de bizcocho muy fácil porque sólo te hacen falta 3 ingredientes que seguro tienes en casa.

Además de un molde adecuado para el horno, tienes que coger huevos, harina y azúcar.

La receta de bizcocho casero más sencilla

No hace falta usar levadura porque este bizococho casero sale muy esponjoso porque tiene un truco fundamental: batir bien los huevos. Así que ya no tienes excusa de que te falta algún ingrediente para preparar este rico bizcocho fácil, ligero y menos graso.

La receta definitiva para hacer el bizcocho perfecto.

La receta definitiva para hacer el bizcocho perfecto. / ShutterStock

Ingredientes que necesitas para hacer un bizcocho en casa

Huevos, harina y azúcar son los únicos ingredientes necesarios para elaborar este bizcocho casero. Las cantidades ideales son:

  • Cuatro huevos
  • 120 gramos de harina de trigo
  • 120 gramos de azúcar blanca.

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Los huevos son uno de los tres ingredientes de este bizcocho casero. / Eggs on the sacks, hemp on the wooden and straw. Selective focus

Así debes hacer el bizcocho para que quede esponjoso

  1. El primer paso para preparar este bizcocho consiste en separar las claras de las yemas y colocarlas en cuencos distintos.
  2. Después, bate las claras con unas varillas a velocidad baja. Cuando empiecen a espumar, incorpora poco a poco la mitad del azúcar sin dejar de batir. A continuación, aumenta la velocidad de la batidora. Pasados unos minutos, las claras irán cogiendo cuerpo hasta convertirse en un merengue firme.
  3. En otro recipiente, bate las yemas con el resto del azúcar. Puedes usar las mismas varillas. Verás que la mezcla se vuelve más clara y aumenta ligeramente de volumen. Cuando las yemas estén bien batidas, añade la harina previamente tamizada con un colador grande y las claras montadas. Hazlo poco a poco, preferiblemente en tres tandas.
  4. Mezcla todos los ingredientes con movimientos suaves y envolventes para evitar que la masa pierda aire y el bizcocho quede esponjoso.
  5. Una vez lista la masa, precalienta el horno a 160 grados. Mientras tanto, forra un molde redondo con papel vegetal y vierte la mezcla en su interior. Hornea el bizcocho durante unos 40 minutos con calor arriba y abajo y con aire. Es importante no abrir la puerta del horno mientras se está cocinando.
  6. Transcurrido ese tiempo, comprueba si está hecho introduciendo una aguja de punto o un palillo en el centro. Si sale limpio, el bizcocho estará listo; si sale con restos de masa, déjalo unos minutos más.
  7. Por último, retira el bizcocho del horno y deja que se enfríe a temperatura ambiente antes de servirlo.

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