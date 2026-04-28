La receta (con truco secreto) para un bizcocho casero perfecto: fácil y con solo tres ingredientes
Una opción sencilla y rápida para el desayuno o la merienda, ideal para quienes buscan una alternativa casera y económica
No hay a quien no le guste un buen trozo de bizcocho para merendar o, incluso, para desayunar. Pocos dulces tan ricos pueden prepararse en casa y gustan a niños y a mayores. Pero aquí queremos dar un paso más y proponerte una receta de bizcocho muy fácil porque sólo te hacen falta 3 ingredientes que seguro tienes en casa.
Además de un molde adecuado para el horno, tienes que coger huevos, harina y azúcar.
La receta de bizcocho casero más sencilla
No hace falta usar levadura porque este bizococho casero sale muy esponjoso porque tiene un truco fundamental: batir bien los huevos. Así que ya no tienes excusa de que te falta algún ingrediente para preparar este rico bizcocho fácil, ligero y menos graso.
Ingredientes que necesitas para hacer un bizcocho en casa
Huevos, harina y azúcar son los únicos ingredientes necesarios para elaborar este bizcocho casero. Las cantidades ideales son:
- Cuatro huevos
- 120 gramos de harina de trigo
- 120 gramos de azúcar blanca.
Así debes hacer el bizcocho para que quede esponjoso
- El primer paso para preparar este bizcocho consiste en separar las claras de las yemas y colocarlas en cuencos distintos.
- Después, bate las claras con unas varillas a velocidad baja. Cuando empiecen a espumar, incorpora poco a poco la mitad del azúcar sin dejar de batir. A continuación, aumenta la velocidad de la batidora. Pasados unos minutos, las claras irán cogiendo cuerpo hasta convertirse en un merengue firme.
- En otro recipiente, bate las yemas con el resto del azúcar. Puedes usar las mismas varillas. Verás que la mezcla se vuelve más clara y aumenta ligeramente de volumen. Cuando las yemas estén bien batidas, añade la harina previamente tamizada con un colador grande y las claras montadas. Hazlo poco a poco, preferiblemente en tres tandas.
- Mezcla todos los ingredientes con movimientos suaves y envolventes para evitar que la masa pierda aire y el bizcocho quede esponjoso.
- Una vez lista la masa, precalienta el horno a 160 grados. Mientras tanto, forra un molde redondo con papel vegetal y vierte la mezcla en su interior. Hornea el bizcocho durante unos 40 minutos con calor arriba y abajo y con aire. Es importante no abrir la puerta del horno mientras se está cocinando.
- Transcurrido ese tiempo, comprueba si está hecho introduciendo una aguja de punto o un palillo en el centro. Si sale limpio, el bizcocho estará listo; si sale con restos de masa, déjalo unos minutos más.
- Por último, retira el bizcocho del horno y deja que se enfríe a temperatura ambiente antes de servirlo.
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