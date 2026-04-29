Prohibido usar en la freidora de aire: líquidos, queso y papel de aluminio podrían ser peligrosos

Hace años que las cocinas de nuestro país tienen un electrodoméstico más: la freidora de aire. Pocos son los que no conocen las ventajas de cocinar con la air fryer: desde el ahorro energético hasta la cocción más saludable de los alimentos. Pero también hay que saber cómo limpiarla correctamente y qué no se puede cocinar en la freidora de aire.

Si quieres alargar su vida útil y no quieres estropearla debes apuntar estos consejos fundamentales para que tu freidora de aire te dure muchos años.

Prohibido los líquidos

Sí, aunque no lo creas, los líquidos pueden dañar gravemente tu freidora de aire, así que no debes usarla para calentar sopas o purés, para eso tienes el microondas. Ojo, no te confundas, eso no quiere decir que si cocinas carne o pescado se libere algo de líquido y sea peligroso. Si es poca cantidad, no hay problema, además quedará recogido en el recipiente que hayas puesto sobre la base de la air fryer. El problema está si el líquido llega a la resistencia y la estropea.

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Cuidado con el queso en la air fryer

Este es un tema más relativo a la limpieza. Si el queso se derrite en tu freidora de aire puedes tener un problema a la hora de limpiarla ya que quedará muy pegajoso y será engorroso. Como te hemos dicho anteriormente, mejor que cocines sobre un recipiente.

Papel de aluminio prohibido

Mala idea usar el papel de aluminio en tu freidora de aire. Si lo usas, el aire no se repartirá bien en la freidora y tus platos serán un desastre. Además, si el aluminio toca la resistencia, podrías dañar el aparato y quedarte sin este electrodoméstico.

No uses accesorios inadecuados

Esto tampoco es una novedad, ya que siempre hay que tener cuidado con los accesorios que se usa con los electrodomésticos. Deben ser aptos para la air fryer y hoy en día en casi todos se indica este extremo.