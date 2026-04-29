Sorpréndete con los nuevos sabores de JIJONENCA® para este verano

El verano tiene sus propios rituales: los paseos al caer la tarde, las conversaciones sin prisa, las escapadas a la playa y, por supuesto, ese momento en el que todos se detienen frente al mostrador de la heladería para elegir sabor. En 2026, JIJONENCA® quiere convertir esa elección en una pequeña aventura con una campaña que llega cargada de novedades, creatividad y mucho sabor.

La firma sorprende esta temporada con algunas de sus propuestas más atrevidas, pensadas para despertar la curiosidad y conquistar a públicos muy distintos. Entre las grandes novedades destaca el helado de ‘Nocilla® Avellanas y Pistacho Kerman’, una combinación cremosa e irresistible que une la intensidad del pistacho con el sabor inconfundible de la avellana. Una apuesta pensada para quienes buscan un helado goloso, pero con un punto sofisticado.

También hay novedades para los amantes del chocolate. El nuevo helado de ‘Conguitos® Peanut Cream’ mezcla cacahuete, con salsa de caramelo y conguitos tanto en su interior como a modo de decoración en una receta que promete convertirse en uno de los caprichos más buscados de la temporada. Y para quienes prefieren dejarse sorprender, el helado de ‘Palomitas’ lleva la magia del cine directamente a la heladería, con ese toque salado y nostálgico capaz de gustar tanto a pequeños como a mayores.

La propuesta más refrescante llega con el ‘Sorbete de Manzana Ácida’, una elaboración ligera, vibrante y elaborada con fruta seleccionada. Su sabor fresco y chispeante lo convierte en una opción perfecta para los días de más calor y para quienes buscan un bocado diferente, menos dulce y muy veraniego.

Estas novedades se suman a una carta que supera las 100 elaboraciones artesanas entre helados, barras de corte y tartas heladas. Una variedad que demuestra la capacidad de JIJONENCA® para seguir innovando sin perder de vista sus raíces. Porque detrás de cada nuevo sabor hay casi 60 años de historia, oficio y respeto por los procesos tradicionales que han marcado la trayectoria de la marca desde sus inicios.

Ese compromiso con la calidad también se refleja en la continuidad del legado de los maestros heladeros y turroneros, responsables de productos tan emblemáticos como el Turrón de Jijona o el Turrón de Alicante, elaborados con el esmero de siempre. Una forma de entender el oficio que ha consolidado a JIJONENCA® como la principal empresa de fabricación de helados para heladerías en España, con una presencia especialmente destacada en el litoral y en más de 1.000 heladerías de todo el país.

En JIJONENCA® saben que la confianza se gana sabor a sabor. Por eso, la campaña 2026 invita a disfrutar, compartir y descubrir nuevas combinaciones sin renunciar a la tradición. Y como lo bueno no entiende de estaciones, su tienda online permite disfrutar durante todo el año de sus productos más tradicionales.