Recetas de Alicante: paso a paso para hacer un delicioso arroz con costra al horno

Te mostramos la receta de uno de los arroces alicantinos más deliciosos y curiosos por su preparación al horno

Recetas de Alicante: arroz con costra / Sergio Ferrández

Si hablamos de gastronomía alicantina tenemos que hablar de arroz. A lo largo de la historia se han elaborado un gran variedad de recetas de arroz, en las que este ingrediente es el protagonista principal. Desde platos de arroz con marisco, carne o pescado a recetas de arroz con verduras, la riqueza gastronómica del levante que rodea a este cereal es inigualable. En cada rincón del territorio valenciano encontramos una variedad arrocera diferente.

En esta ocasión, te mostramos una receta que todavía causa polémica y que nace en el sur de la provincia de Alicante: el arroz con costra. Esta elaboración es completamente distinta al resto ya que, a pesar de que se cocina al inicio en la cocina, el final debe hacerse en el horno. Este plato de arroz puede cocinarse en paellera de hierro o cazuela, ya que, como en todo, cada maestrillo tiene su librillo.

Lola Flores, José Esquitino y Cesar Rodríguez, con sus respectivas parejas, comiendo un arroz con costra en los años 60. / CÁTEDRA PEDRO IBARRA UMH

Ingredientes para elaborar el arroz con costra al horno (4 personas)

  • Arroz tipo bomba: Aproximadamente 80 gramos por persona, en total 320 gr.
  • Caldo de cocido o de pollo casero: Suele añadirse el doble de cantidad que de arroz. Por lo que si para 4 personas utilizamos 320 g de arroz, de caldo serán unos 700 ml. Si no dispones de caldo casero, siempre puedes utilizar una pastilla de caldo concentrado.
  • 500 g de pollo cortado en tacos.
  • 100 g de garbanzos cocidos y escurridos.
  • 250 g de longaniza blanca y roja.
  • 250 g de butifarra blanca y negra.
  • 1 tomate (unos 100 g).
  • 5 huevos.
  • Unas ramitas de perejil.
  • Aceite de oliva y sal.
45º Concurso del arroz con costra en Elche / Matias Segarra

Preparación: Cómo hacer el arroz con costra

Antes de empezar, conviene tener en cuenta un consejo de limpieza: esta receta salpica bastante, así que es recomendable proteger la zona de cocinado para ensuciar lo menos posible.

  1. Corta la butifarra y la longaniza en rodajas. Después, tritura el tomate con una batidora o rállalo.
  2. Coloca la paella a fuego medio con un poco de aceite de oliva. Cuando esté caliente, incorpora las longanizas con una pizca de sal y deja que se cocinen hasta que estén doradas. Sácalas con una espumadera para conservar en la paella el aceite y la grasa que hayan soltado.
  3. Repite el mismo proceso con la butifarra blanca y la butifarra negra. Sofríelas durante 5-10 minutos, hasta que cojan color, y retíralas.
  4. A continuación, dora el pollo. Añade un poco de sal, ponlo en la paella y cocínalo unos 10 minutos a fuego medio, o hasta que esté hecho y ligeramente dorado.
  5. Mientras tanto, pon el caldo de pollo casero en un cazo para que se caliente. Es importante añadirlo después a la paella cuando esté muy caliente.
  6. Vuelve a la paella y añade el tomate triturado o rallado junto con el pollo dorado. Deja que se cocine todo junto durante 5 minutos a fuego medio.
  7. Incorpora los garbanzos, las butifarras y las longanizas. Mezcla bien todos los ingredientes y añade el arroz.
  8. Remueve durante unos minutos y vierte el caldo de pollo casero muy caliente. Una vez añadido el caldo, deja cocer el arroz durante unos 18 minutos aproximadamente, ajustando el tiempo según el punto que prefieras.
  9. Mientras se hace el arroz, precalienta el horno a 220 ºC con calor arriba y abajo.
  10. Bate los cinco huevos con una pizca de sal y perejil.
  11. Cuando el arroz esté listo, vierte por encima los huevos batidos, apaga el fuego y mete la paella en el horno precalentado.
  12. Hornea durante unos 10 minutos, aunque el tiempo puede variar según cada horno. Es aconsejable revisar el arroz a los 8 minutos por si el horno calienta demasiado. Pasados esos 8-10 minutos, el arroz con costra estará listo para servir y disfrutar.

