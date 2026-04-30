Recetas de Alicante: paso a paso para hacer un delicioso arroz con costra al horno
Te mostramos la receta de uno de los arroces alicantinos más deliciosos y curiosos por su preparación al horno
Si hablamos de gastronomía alicantina tenemos que hablar de arroz. A lo largo de la historia se han elaborado un gran variedad de recetas de arroz, en las que este ingrediente es el protagonista principal. Desde platos de arroz con marisco, carne o pescado a recetas de arroz con verduras, la riqueza gastronómica del levante que rodea a este cereal es inigualable. En cada rincón del territorio valenciano encontramos una variedad arrocera diferente.
En esta ocasión, te mostramos una receta que todavía causa polémica y que nace en el sur de la provincia de Alicante: el arroz con costra. Esta elaboración es completamente distinta al resto ya que, a pesar de que se cocina al inicio en la cocina, el final debe hacerse en el horno. Este plato de arroz puede cocinarse en paellera de hierro o cazuela, ya que, como en todo, cada maestrillo tiene su librillo.
Ingredientes para elaborar el arroz con costra al horno (4 personas)
- Arroz tipo bomba: Aproximadamente 80 gramos por persona, en total 320 gr.
- Caldo de cocido o de pollo casero: Suele añadirse el doble de cantidad que de arroz. Por lo que si para 4 personas utilizamos 320 g de arroz, de caldo serán unos 700 ml. Si no dispones de caldo casero, siempre puedes utilizar una pastilla de caldo concentrado.
- 500 g de pollo cortado en tacos.
- 100 g de garbanzos cocidos y escurridos.
- 250 g de longaniza blanca y roja.
- 250 g de butifarra blanca y negra.
- 1 tomate (unos 100 g).
- 5 huevos.
- Unas ramitas de perejil.
- Aceite de oliva y sal.
Preparación: Cómo hacer el arroz con costra
Antes de empezar, conviene tener en cuenta un consejo de limpieza: esta receta salpica bastante, así que es recomendable proteger la zona de cocinado para ensuciar lo menos posible.
- Corta la butifarra y la longaniza en rodajas. Después, tritura el tomate con una batidora o rállalo.
- Coloca la paella a fuego medio con un poco de aceite de oliva. Cuando esté caliente, incorpora las longanizas con una pizca de sal y deja que se cocinen hasta que estén doradas. Sácalas con una espumadera para conservar en la paella el aceite y la grasa que hayan soltado.
- Repite el mismo proceso con la butifarra blanca y la butifarra negra. Sofríelas durante 5-10 minutos, hasta que cojan color, y retíralas.
- A continuación, dora el pollo. Añade un poco de sal, ponlo en la paella y cocínalo unos 10 minutos a fuego medio, o hasta que esté hecho y ligeramente dorado.
- Mientras tanto, pon el caldo de pollo casero en un cazo para que se caliente. Es importante añadirlo después a la paella cuando esté muy caliente.
- Vuelve a la paella y añade el tomate triturado o rallado junto con el pollo dorado. Deja que se cocine todo junto durante 5 minutos a fuego medio.
- Incorpora los garbanzos, las butifarras y las longanizas. Mezcla bien todos los ingredientes y añade el arroz.
- Remueve durante unos minutos y vierte el caldo de pollo casero muy caliente. Una vez añadido el caldo, deja cocer el arroz durante unos 18 minutos aproximadamente, ajustando el tiempo según el punto que prefieras.
- Mientras se hace el arroz, precalienta el horno a 220 ºC con calor arriba y abajo.
- Bate los cinco huevos con una pizca de sal y perejil.
- Cuando el arroz esté listo, vierte por encima los huevos batidos, apaga el fuego y mete la paella en el horno precalentado.
- Hornea durante unos 10 minutos, aunque el tiempo puede variar según cada horno. Es aconsejable revisar el arroz a los 8 minutos por si el horno calienta demasiado. Pasados esos 8-10 minutos, el arroz con costra estará listo para servir y disfrutar.
