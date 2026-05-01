La receta fácil de brownie de chocolate y boniato para disfrutar sin culpa

Cuando nos planteamos llevar a cabo una dieta saludable los dulces son los primeros sacrificados. Sin embargo, hay ocasiones que podemos permitirnos un capricho dulce sin culpa, eso sí, eligiendo bien los ingredientes que debemos utilizar. Lo básico ya lo sabes: evitar los alimentos ultraprocesados y el azúcar.

En esta receta te proponemos un pastel ideal para los más golosos que quieren perder unos kilos pero no renunciar al placer de comer chocolate. Si no puedes resistirte al chocolate seguro que esta receta te encantará.

A continuación te contamos cómo preparar un delicioso brownie de chocolate y boniato para darte un capricho dulce de vez. Desde la cuenta de Instagram del ChefBosquet nos cuentan cómo preparar paso a paso este plato.

Ingredientes del brownie de chocolate y boniato

300g de boniato (peso en crudo)

5 huevos

50g de anacardos

50gr de almendras (puedes usar 100 gr de tu fruto seco favorito)

30gr de cacao

60gr de miel

Cómo preparar el pastel de chocolate y boniato