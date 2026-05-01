La receta fácil de brownie de chocolate y boniato para disfrutar sin culpa
Una alternativa dulce del ChefBosquet que hará las delicias de los más golosos
Cuando nos planteamos llevar a cabo una dieta saludable los dulces son los primeros sacrificados. Sin embargo, hay ocasiones que podemos permitirnos un capricho dulce sin culpa, eso sí, eligiendo bien los ingredientes que debemos utilizar. Lo básico ya lo sabes: evitar los alimentos ultraprocesados y el azúcar.
En esta receta te proponemos un pastel ideal para los más golosos que quieren perder unos kilos pero no renunciar al placer de comer chocolate. Si no puedes resistirte al chocolate seguro que esta receta te encantará.
A continuación te contamos cómo preparar un delicioso brownie de chocolate y boniato para darte un capricho dulce de vez. Desde la cuenta de Instagram del ChefBosquet nos cuentan cómo preparar paso a paso este plato.
Ingredientes del brownie de chocolate y boniato
- 300g de boniato (peso en crudo)
- 5 huevos
- 50g de anacardos
- 50gr de almendras (puedes usar 100 gr de tu fruto seco favorito)
- 30gr de cacao
- 60gr de miel
Cómo preparar el pastel de chocolate y boniato
- Tritura todos los ingredientes en un bol.
- Ponlo en un molde y hornea durante unos 25 minutos a 180ºC. El tiempo dependerá de tu horno por lo que vigila a partir de los 20 minutos y comprueba que está cocido antes de sacarlo. No va a pasar nada si abres el horno durante el proceso, dice el ChefBosquet