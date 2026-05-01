Sorprende a tu familia con este flan proteico bajo en calorías y que se prepara en 5 minutos

A veces pensamos que llevar una vida saludable no es compatible con las recetas más golosas, y no es así. Intentar perder algo de peso y llegar a la operación bikini de forma óptima es compatible con darte un capricho dulce.

No hay por qué desterrar de la dieta los postres dulces y otros platos simplemente hay que adaptarlos y hacerlos más saludables, usando los ingredientes apropiados.

Una de estas recetas es un flan proteico, bajo en calorías, que se puede preparar en cinco minutos.

Ingredientes del flan proteico

3 huevos

1 taza de leche desnatada

Esencia de vainilla

Estevia en polvo

¿Cómo se prepara el flan proteico?

Mezcla los huevos con el endulzante en polvo (Stevia) durante 1 minuto. Agrega la leche desnatada y la esencia de vainilla. Bate dicha mezcla por 1 minuto. Agrega la mezcla a una taza . Lleva la taza al microondas durante 2 ó 3 minutos (dependiendo de la potencia del microondas). Desmolda y disfruta de un postre bajo en calorías.

En este breve espacio de tiempo habrás conseguido elaborar un sencillo plato para sorprender en casa o a tus visitas y además, de una manera saludable.