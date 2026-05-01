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Cinco infusiones naturales que te ayudarán a eliminar los gases y el vientre hinchado

La combinación de laurel y canela en infusión alivia las dolencias estomacales y reduce las flatulencias rápidamente

La infusión que debes tomar por la noche para reducir el vientre hinchado | Vídeo

La infusión que debes tomar por la noche para reducir el vientre hinchado | Vídeo

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Azucena Mendieta Delgado

Azucena Mendieta Delgado

¿Te sientes hinchado y la acumulación de gases no te deja llevar una vida normal? Finaliza tus comidas con una infusión para ayudar a tu digestión. A continuación descubre cuáles son las mejores plantas medicinales para preparar cinco infusiones para evitar los gases y vientre hinchado y descubre otros consejos para deshacerte de las flatulencias con facilidad:

Manzanilla con anís

La manzanilla ayuda a calmar la inflamación de las mucosas del estómago y favorece una digestión más ligera. Combinada con anís, se convierte en una de las infusiones más utilizadas para aliviar molestias digestivas y gases. Eso sí, es importante recordar que debe prepararse con la planta del anís, no con la bebida alcohólica que lleva el mismo nombre. Puedes tomarla después de las comidas si notas hinchazón o llevas varios días con gases.

Jengibre

El jengibre es una planta medicinal que te ayudará a tener una buena digestión. Prepárate una infusión usando su raíz y di adiós a los molestos gases en pocos días.

La tienes en casa: esta infusión te ayudará a bajar la barriga de forma saludable

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Azucena Mendieta Delgado

Infusión de laurel y canela

Hierve unas hojas de laurel junto con dos ramas de canela para preparar una infusión digestiva. Esta combinación puede ayudar a aliviar los gases y reducir la sensación de hinchazón gracias a las propiedades tradicionalmente asociadas a estas plantas para calmar molestias estomacales. No obstante, es mejor evitar este remedio durante el embarazo o la lactancia.

Infusión de hinojo

El hinojo también puede ayudarte a combatir los gases y el vientre hinchado. Hazte una infusión con esta planta medicinal cada vez que te sientas molesto y tómala tras comer.

Cinco infusiones para gases y vientre hinchado

Cinco infusiones para gases y vientre hinchado

Infusión de menta poleo

La menta poleo es una de las infusiones más utilizadas para favorecer la digestión, ya que puede ayudar a aliviar la pesadez de estómago y reducir la acumulación de gases.

Otros trucos para evitar los gases y la hinchazón

Además de tomar re infusiones para prevenir los gases o el vientre hinchado a diario, recuerda introducir en tu día a día los siguientes hábitos para erradicar estos problemas estomacales:

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