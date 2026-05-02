Albóndigas caseras de carne y veganas: la receta de la abuela más versátil

Vivir solo o comer siempre de tupper no es excusa para comer mal. Y es que a veces el ritmo frenético de trabajo y la vida diaria parece hacer complicado reconciliarnos con los platos de cuchara, sin embargo, son estas comidas las que pueden aportar más facilidades a la hora de prepararlas y calentarlas sin reñir con lo sano. Entre las recetas clásicas que, además, parece que están más ricas una vez reposadas, están las míticas albóndigas caseras.

Además de ser fácil de preparar y versátil a la hora de consumir, las albóndigas caseras son un plato también muy flexible hasta con los ingredientes: pueden prepararse con pollo, vacuno o pavo y hasta incluso proteínas vegetales si no comes carne. Para darles un toque especial, puedes hasta incluso rellenarlas con queso para que aumenten sabor y cremosidad. Hoy te traemos la receta definitiva de albóndigas caseras, que podrás acompañar en guiso con guarnición de patatas y verduras al gusto o bien para hacer una pasta con albóndigas de escándalo.

Guiso con albóndigas. / -

Ingredientes para las albóndigas con carne picada (3 personas):

Medio kilo de carne de vacuno, pollo o proteína vegetal picada

2 Huevos

3 Cdas. Miga de pan

3 Patatas medianas

1 Cebolla grande

Pan rallado

Vino blanco

Ajo, perejil, aceite y sal

Albóndigas caseras antes de pasar por el rebozado. / INFORMACION

Elaboración de las albóndigas caseras (40 minutos):