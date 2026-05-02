ALBÓNDIGAS CASERAS
Albóndigas caseras de carne y veganas: la receta de la abuela más versátil
Además de no ser nada complicada de elaborar, esta comida es una de las más flexibles en cuanto a acompañamiento y muy fáciles de llevar en un tupper
Vivir solo o comer siempre de tupper no es excusa para comer mal. Y es que a veces el ritmo frenético de trabajo y la vida diaria parece hacer complicado reconciliarnos con los platos de cuchara, sin embargo, son estas comidas las que pueden aportar más facilidades a la hora de prepararlas y calentarlas sin reñir con lo sano. Entre las recetas clásicas que, además, parece que están más ricas una vez reposadas, están las míticas albóndigas caseras.
Además de ser fácil de preparar y versátil a la hora de consumir, las albóndigas caseras son un plato también muy flexible hasta con los ingredientes: pueden prepararse con pollo, vacuno o pavo y hasta incluso proteínas vegetales si no comes carne. Para darles un toque especial, puedes hasta incluso rellenarlas con queso para que aumenten sabor y cremosidad. Hoy te traemos la receta definitiva de albóndigas caseras, que podrás acompañar en guiso con guarnición de patatas y verduras al gusto o bien para hacer una pasta con albóndigas de escándalo.
Ingredientes para las albóndigas con carne picada (3 personas):
- Medio kilo de carne de vacuno, pollo o proteína vegetal picada
- 2 Huevos
- 3 Cdas. Miga de pan
- 3 Patatas medianas
- 1 Cebolla grande
- Pan rallado
- Vino blanco
- Ajo, perejil, aceite y sal
Elaboración de las albóndigas caseras (40 minutos):
- Sazonamos la carne con sal, el ajo muy picado y perejil al gusto. Le añadimos una cucharada de vino blanco y dejamos reposar la carne unos 15 minutos.
- Tras ese tiempo le agregamos la miga de pan previamente remojada en leche y escurrida.
- El siguiente paso es batir los huevos y añadirlos a la mezcla.
- Mientras ponemos a calentar el aceite en la sartén procederemos a moldear las bolas con las manos (también puedes usar un bolero para helados, una huevera de plástico o una taza pequeña de café) y rebozarlas en el pan rallado.
- Lo siguiente es freír las albóndigas hasta que se doren y queden más consistentes y colocarlas en una olla.
- Para preparar la salsa debemos colar el aceite que hemos usado para dorar la carne y sofreír con él la cebolla muy picada.
- Machacamos más ajo en un mortero, junto a una hoja de perejil, y le añadimos un buen chorro de vino blanco. Esta mezcla la añadimos a la cebolla y cuando el alcohol reduzca un poco se lo añadimos a las albóndigas de carne picada que teníamos en la olla.
- Añadimos agua a la olla hasta cubrir toda la carne y rectificamos de sal. Ponemos a fuego lento y las dejamos cocer unos 25 minutos tapando la olla. La sacudimos de vez en cuando para que las albóndigas no se peguen al fondo y ¡listo!
- Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
- Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, Bellea del Foc infantil 2026
- Sanidad retira del mercado una crema depilatoria de Deliplus
- Un funcionario del Ayuntamiento de Torrevieja reclama cobrar productividad estando de baja... Y el juzgado le recuerda que sin trabajar es imposible
- La medalla de Jesús Tavira que ayudó a la Policía a encontrar el cadáver del empresario de Alicante
- La ruta de senderismo ideal para el Día de la Madre en Alicante: corta, llana, con vistas a un río (y hasta con culebras de agua)
- El TSJ ratifica la primera multa mensual de 135.000 euros a Acciona por la mala calidad del servicio que presta en Torrevieja
- El empresario de Alicante Jesús Tavira recibió quince puñaladas de dos armas diferentes sin signos de que pudiera defenderse