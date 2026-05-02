Sí puedes meter una cuchara en el microondas: es más, en algunos casos es mejor así

Todo el mundo lo ha oído alguna vez: "¡No se puede meter nada de metal en el microondas!" Sin embargo, a pesar de esta advertencia que ha ocupado el imaginario colectivo durante años se ha impuesto un nuevo consejo: y es que algunos fabricantes aconsejan meter un acuchara dentro de este electrodoméstico y más aún si es metálica. ¿Cómo es posible que ambas ideas puedan convivir? Pues todo tiene su explicación.

La foto que no has visto

La gran mayoría de los microondas lo tienen como una pegatina: al abrir tu aparato verás una etiqueta que muestra un vaso tachado y otro con una cuchara sin tachar, una imagen que quizá no hayas visto en la vorágine del día a día pero que es muy habitual en modelos recientes. Esta pegatina sugiere que al calentar sustancias, en especial líquidos, es mejor si hay una cuchara dentro. Se trata de un truco culinario que puedes aplicar al preparar tus platos, sobre todo cuando estás cocinando con el microondas.

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La excepción de la cuchara, además, podría librarnos de un posible accidente que podría acarrearnos quemaduras. En ocasiones puede ocurrir que el líquido (agua, leche...) haya superado la temperatura de ebullición pero sin llegar a hervir y metiendo una cuchara en la taza o el vaso podemos evitar el sobrecalentamiento de estos líquidos.

En muchos casos, cuando la leche o el agua se sobrecalientan en el microondas, no aparecen burbujas pero al sacarlo puede hervir de manera repentina y saltarnos a la mano ,el brazo o la cara. Meter la cuchara en el vaso desde un principio ayuda a que esto no ocurra.

¿Y no se estropea al microondas?

La gran duda tras conocer que gracias a la cuchara podemos evitar quemaduras y sustos es saber si podemos estropear el microondas al meter este objeto metálico o podemos provocar chispazos indeseados. La respuesta es un rotundo no y se encuentra en la física: en las cucharas al ser de forma redondeada, los electrones no forman campos eléctricos, lo que sí sucede en caso de tenedores o cuchillos, ya que al tener puntas atraen la electricidad, soltando las temidas chispas.

Áxel Álvarez

Lo mismo sucede con el papel de aluminio. Si está liso, puede no acarrear problemas, pero si está rugoso, atraerá electricidad en sus picos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la cuchara puede introducirse pero siempre que quede a, al menos, dos centímetros de la puerta y las paredes del electrodoméstico.