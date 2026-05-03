Ranking de embutidos: de más a menos saludables

Los embutidos forman parte de nuestra dieta diaria, a pesar de que no son un alimento muy saludable. De hecho, la OMS recomienda evitar su consumo. Pero su precio asequible y su sabor hacen que muchas veces resulte difícil resistirse a hacerse un bocadillo con ellos de vez en cuando.

Si estás pensando en pecar, descubre a continuación qué embutidos o fiambres son los más sanos y cuáles los menos:

El jamón ibérico, el serrano, cocido, la pechuga de pavo, de pollo o el lomo son las opciones más sanas. El jamón ibérico posee altas cantidades de grasas pero éstas son grasas buenas, las monosaturadas, que ayudan a regular los niveles de colesterol. Y la pechuga de pavo, por ejemplo, contiene proteínas de alta calidad, potasio, fósforo, hierro y otros minerales.

Eso sí, si compras este tipo de fiambres envasados es fundamental que leas bien las etiquetas, ya que hay paquetes que pueden contener menos del 50% de carne y llevar una gran cantidad de añadidos nada saludables como azúcares, almidones, aromas, etc. Desconfía de las opciones más baratas y prima la calidad a la cantidad cuando llenes tu cesta de la compra con este tipo de productos.

En cuanto a los embutidos menos recomendables se encuentran el chorizo, el salchichón, la mortadela, el chopped, el salami, etc., ricos en proteínas pero también en grasas saturadas, colesterol y sal.

Los embutidos de más a menos saludables

Alternativas para los bocadillos

Si eres de los que no puede resistirse a merendar bocadillos de forma frecuente es aconsejable que escojas ingredientes más saludables. ¡Aquí algunas ideas!: