Ranking de embutidos: de más a menos saludables
Descubre doce alternativas para rellenar tus bocadillos y pecar sin remordimientos
L.T.
Los embutidos forman parte de nuestra dieta diaria, a pesar de que no son un alimento muy saludable. De hecho, la OMS recomienda evitar su consumo. Pero su precio asequible y su sabor hacen que muchas veces resulte difícil resistirse a hacerse un bocadillo con ellos de vez en cuando.
Si estás pensando en pecar, descubre a continuación qué embutidos o fiambres son los más sanos y cuáles los menos:
El jamón ibérico, el serrano, cocido, la pechuga de pavo, de pollo o el lomo son las opciones más sanas. El jamón ibérico posee altas cantidades de grasas pero éstas son grasas buenas, las monosaturadas, que ayudan a regular los niveles de colesterol. Y la pechuga de pavo, por ejemplo, contiene proteínas de alta calidad, potasio, fósforo, hierro y otros minerales.
Eso sí, si compras este tipo de fiambres envasados es fundamental que leas bien las etiquetas, ya que hay paquetes que pueden contener menos del 50% de carne y llevar una gran cantidad de añadidos nada saludables como azúcares, almidones, aromas, etc. Desconfía de las opciones más baratas y prima la calidad a la cantidad cuando llenes tu cesta de la compra con este tipo de productos.
En cuanto a los embutidos menos recomendables se encuentran el chorizo, el salchichón, la mortadela, el chopped, el salami, etc., ricos en proteínas pero también en grasas saturadas, colesterol y sal.
Alternativas para los bocadillos
Si eres de los que no puede resistirse a merendar bocadillos de forma frecuente es aconsejable que escojas ingredientes más saludables. ¡Aquí algunas ideas!:
- Sardinas
- Salmón y eneldo
- Pollo con queso
- Atún con pimiento rojo
- Aguacate y queso de untar
- Huevo cocido, lechuga, tomate y espárragos
- Hummus de garbanzo o lentejas
- Tortilla francesa
- Tortilla de patata
- Crema de cacao casera
- Chocolate negro
- Crema de cacahuete casera
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