¿Qué alimentos no se pueden calentar en el microondas?

El microondas es el recurso más socorrido que aquellos que tienen poco tiempo para cocinar o los que prefieren preparar las cosas rápido, ensuciando lo menos posible.

Y es cierto: este electrodoméstico es un gran aliado para quitarse de encima cualquier comida sin tener que recurrir al "malcomer", ya que existen también miles de recetas para cocinar en el microondas que pueden salvarnos el día: recetas rápidas, sencillas y sanas.

Aunque ya hayan caído mitos que pesaban sobre este aliado de la cocina, como la falsa creencia de que no se puede meter una cuchara en el microondas, hay alimentos que, por sus ingredientes y componentes, no debes cocinar nunca en el microondas.

El microondas nos facilita la vida en la cocina pero hay algunos alimentos que no debes calentar en él. / pexels

1.-Naranja

Sí, suena raro, pero puede haber gente para todo. La naranja no se debe introducir en el microondas, ya que pierde toda la vitamina C (y, sin ella, ni es naranja ni es nada...). No supone ningún riesgo para la salud, pero para consumir sus propiedades es importante no calentarla nunca en el micro.

2.- Huevos duros

Los huevos duros no es aconsejable ponerlos en el microondas antes de pelarlos ni después. La razón es que la humedad que albergan en su interior crea una acumulación de calor que hace que funcione como una olla a presión y, por lo tanto, hay peligro de que exploten. En el caso de que sea imprescindible calentar un huevo cocido en el microondas, lo mejor es cortarlo en pedazos pequeños para evitar que explote.

Vista de una docena de huevos en un supermercado. / INFORMACIÓN

3.- Arroz

La Agencia de Normas Alimentarias de Estados Unidos emitió hace unos años un informe al respecto de cocinar arroz en el microondas. En él explicaban que este alimento contiene una bacteria altamente resistente a las altas temperaturas, el "Bacillus cereus" que es resistente a este método de cocinado. Si quieres evitar una intoxicación alimentaria lo mejor es no cocinar nunca el arroz con el microondas.

4.- Brócoli y espárragos

No es peligroso cocinar el crócoli y los espárragos con el microondas, pero ocurre lo mismo que con las naranjas: estas verduras pierden la mayor parte de sus propiedades con el micro por lo que usarlo con ellas es lo peor que puedes hacer.

Una madre amamanta a su bebé. / Freepik.

5.- Leche materna

Congelar la leche materna es clave para que las madres no tengan que hacer malabares durante el periodo de lactancia, pero cabe subrayar que calentarla en el microondas no es la mejor opción. Y es que este electrodoméstico calienta la comida de forma desigual: mientras algunas partes pueden parecer frías o a temperatura adecuada, otras estarán demasiado calientes y pueden provocar quemaduras a tu bebé.