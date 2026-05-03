La OCU advierte del error más común al comer tortilla envasada: esto es lo que debes saber

Comprar una tortilla preparada en el supermercado es una solución rápida para una comida o una cena sin complicaciones. Pero la OCU ha lanzado un aviso que muchos consumidores pasan por alto: no todas las tortillas envasadas están listas para comer directamente del envase.

La clave está en la etiqueta. Según recuerda la OCU, algunas tortillas refrigeradas indican que deben calentarse antes de consumirlas. Esta instrucción no aparece por casualidad. En ciertos casos, el fabricante lo señala para reducir posibles riesgos microbiológicos y mejorar la seguridad alimentaria.

El datos que muchos consumidores no leen

Muchos consumidores dan por hecho que una tortilla preparada se puede comer fría nada más abrirla. Sin embargo, algunas no han sido pensadas para ese consumo directo. Por eso, si el envase indica que hay que calentarla, lo correcto es hacerlo.

Áxel Álvarez

El riesgo está en que el producto podría no haber pasado por un proceso capaz de eliminar por completo posibles bacterias u otros peligros. Comerla en frío cuando la etiqueta pide calentarla puede aumentar la exposición a intoxicaciones alimentarias.

La recomendación es sencilla: antes de servir una tortilla envasada, hay que leer las instrucciones de preparación. Si marca tres minutos, dos minutos o cualquier otro tiempo, conviene respetarlo.

¿Cuál es mejor: tortilla con cebolla o sin cebolla?

La OCU también ha analizado tortillas refrigeradas de supermercado, tanto con cebolla como sin cebolla. En su comparación ha revisado su calidad y ha detectado diferencias entre unas marcas y otras.

Aunque algunas salen bien valoradas, otras presentan margen de mejora. Pero más allá del debate entre tortilla con cebolla o sin cebolla, el punto importante está en cómo debe consumirse cada producto.

Las tortillas preparadas son populares porque ahorran tiempo y se encuentran fácilmente en los lineales refrigerados. Aun así, esa comodidad no debe hacer olvidar una norma básica: seguir las indicaciones del fabricante.

Calentarla puede ser algo más que una cuestión de sabor

Muchas personas calientan la tortilla solo porque les gusta más así. Pero, según la OCU, en algunos casos calentar la tortilla envasada puede ser una medida necesaria de seguridad alimentaria.

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Por eso, la etiqueta es la mejor guía. Ahí aparece si el producto puede comerse frío o si debe calentarse antes. También suele indicar el modo de preparación recomendado, como microondas, sartén u horno.