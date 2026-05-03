El secreto de las freidoras de aire del que nadie habla

Hace ya varios años que las freidoras de aire llegaron a las cocinas de nuestro país y son miles las recetas que circulan por internet para preparar platos en estos electrodomésticos. En un principio se las conocía como las "sustitutas del horno" y, unido a su bajo precio, hizo que fuera una de los aparatos más comprados de nuestro país. Las ofertas de las grandes superficies también han contribuido a ello.

Además, las freidoras de aire o air fryer, también se posicionaron entre los amantes de las recetas saludables donde se puede obtener un resultado parecido al de la fritura tradicional pero con menos grasa.

Las alitas de pollo de Mercadona se pueden cocinar en tu freidora de aire / Kritchai7752/Shutterstock

Las ventajas de cocinar con una freidora de aire

Las ventajas de la freidora de aire incluyen cocinar de manera saludable sin aceite, la rapidez en comparación con un horno, la facilidad de limpieza y la capacidad de programarla sin tener que vigilarla. Además, no deja olores en el ambiente, con lo que se han convertido en un gran aliado en la cocina.

Pero lo que tienes que saber es que si se utilizan para cocinar ultraprocesados, rebozados o alimentos precocinados, el resultado puede seguir siendo poco recomendable desde el punto de vista nutricional. La freidora de aire reduce el uso de aceite, pero no elimina otros factores como la sal, las grasas de mala calidad o los aditivos de algunos productos.

Cómo hacer un huevo frito en la freidora de aire. / Pixabay

El secreto de las freidoras de aire que nadie te cuenta

No obstante, hay ciertos inconvenientes con este aparato que no se suelen mencionar durante su venta. Quienes ya lo tienen en casa los revelan solo después de haberlos experimentado.

Uno de estos problemas es la dificultad para cocinar grandes porciones de comida de una sola vez. Si se llena demasiado la cesta, el aire caliente no circula correctamente y los alimentos pueden cocinarse de forma irregular. Esto obliga a preparar la comida por tandas, lo que alarga el tiempo total de cocinado.

además de la imposibilidad de conseguir el mismo nivel de crocante que se logra con aceite caliente. Por ejemplo, las patatas fritas, croquetas o empanadillas no logran ese nivel crujiente esperado.

Además, antes de comprarte uno de esos electrodomésticos debes calcular bien la capacidad que necesitas para las personas que seáis en casa. Después, elije un modelo u otro en función del que mejor se adapte a tus necesidades.