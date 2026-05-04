Se acabó tirar a la basura el pan duro: el truco para recuperarlo en cinco minutos que funciona, pero tiene un límite

Tirar el pan duro es uno de esos gestos cotidianos que parecen inevitables, pero muchas veces no lo son. Un vídeo viral de la creadora Mariona Torrell ha vuelto a poner sobre la mesa un truco de cocina sencillo: mojar el pan durante uno o dos segundos bajo el grifo y calentarlo después en la freidora de aire durante unos cuatro minutos. El resultado, según muestra la receta, es un pan crujiente por fuera y más tierno por dentro, con una textura parecida a la de recién hecho.

La idea ha generado numerosas reacciones porque toca una escena muy común: una barra que se ha quedado dura de un día para otro y acaba en la basura. El mensaje del vídeo es directo: si el pan se ha endurecido, no necesariamente está perdido; en muchos casos solo ha perdido humedad y puede recuperarse si se va a consumir al momento.

El "pero" de este truco

El truco tiene lógica. El pan se endurece con el paso de las horas por cambios en su estructura interna y por la pérdida de humedad. Al humedecerlo ligeramente y aplicarle calor, parte de esa textura se puede revertir durante un corto periodo de tiempo. La freidora de aire, igual que un horno, ayuda a secar la superficie y devolver el punto crujiente, mientras el interior recupera cierta ternura.

Pero la letra pequeña es importante: no es un método para dejar el pan “como nuevo” durante horas ni para volver a guardarlo después. Muchos usuarios lo señalaron en los comentarios del vídeo: funciona, sí, pero el pan vuelve a endurecerse rápido. Por eso la recomendación práctica es clara: hacerlo solo si se va a comer inmediatamente.

También conviene no pasarse con el agua. No se trata de empapar el pan, sino de mojarlo de forma muy breve, apenas uno o dos segundos, para que reciba humedad sin quedar blando o gomoso. Después, unos minutos de calor pueden ser suficientes. En freidora de aire, el vídeo propone cuatro minutos; en horno convencional también puede hacerse, aunque el tiempo dependerá del tamaño del pan y de la temperatura.

Otros usos

El vídeo ha despertado además un debate paralelo: qué hacer con el pan duro cuando ya no merece la pena recuperarlo para comerlo como barra. Ahí entran las soluciones de toda la vida: rallarlo para hacer pan rallado, usarlo en torrijas, sopas, migas, picatostes, pudding, tortilla de pan o recetas de aprovechamiento. En otras palabras, el truco viral no sustituye a la cocina tradicional contra el desperdicio, sino que se suma a ella.

La frase “el 90% tira el pan duro sin saber esto” funciona como gancho de redes, aunque no debe tomarse como un dato estadístico. Lo relevante es el fondo: buena parte del pan que acaba en la basura todavía puede aprovecharse si no tiene moho, mal olor ni señales de deterioro.

La conclusión es sencilla: si el pan está duro pero en buen estado, mojarlo ligeramente y calentarlo puede sacarte de un apuro. Crujiente por fuera, más tierno por dentro y listo para comer. Eso sí, sin milagros: hay que hacerlo justo antes de servirlo. Guardarlo otra vez después de “revivirlo” solo aplaza unos minutos el mismo problema.