Recetas 'light': disfruta de palomitas saludables en casa con estas dos sencillas recetas

Te dispones a ver una serie o una película en casa y ¿qué es lo que más te puede apetecer? Efectivamente, un bol de palomitas recién hechas. El problema viene si no te gustan las que ya vienen directas para preparar en el microondas, ya que tienen aceites, mantequilla, exceso de sal y otros muchos ingredientes añadidos que no son saludables.

Pues buen, la buena noticia es que seguir una buena alimentación e intentar cuidar lo que comes no significa tener que renunciar a este aperitivo ya que se pueden preparar de una forma mucho más sana. Las palomitas pueden ser una opción sencilla y saciante si se preparan de forma casera y sin añadir grasas. A continuación, te explicamos dos maneras fáciles de hacer palomitas sin aceite en casa: una utilizando el microondas y otra preparándolas directamente en una olla.

Ingredientes para las palomitas de maíz sin aceite

Palomitas de maíz naturales (1/3 de vaso por persona)

Un poco de agua

Sal al gusto (opcional)

Preparación de las palomitas de maíz sin aceite

Palomitas en el microondas

Este método es muy sencillo. Pon las palomitas de maíz en un recipiente apto para microondas y echa un poco de agua. Mezcla de forma homogénea para que todos los granos de maíz queden impregnados. Si quieres, puedes echar un poco de sal y volver a remover.

Para que las palomitas no se nos escapen al hacerse en el microondas, el recipiente puede taparse con un poco de papel film al que le harás unos agujeritos o mucho mejor si tienes una tapa apta para microondas, que ya lleva sus aberturas.

Pon el microondas a máxima potencia durante unos cinco minutos. Cuando las explosiones de las palomitas paren, apágalo y deja el recipiente unos dos minutos más en el microondas para que terminen de hacerse. Pasado este tiempo, ya puedes disfrutar de tus palomitas ‘light’ y si quieres puedes añadirle un poco más de sal.

Palomitas en la olla

Pon un poquito de agua (unas gotas) en una olla de tamaño mediano y ponla a calentar. Cuando el agua se haya evaporado añade los granos de maiz y tápala con una tapa de cristal. Te recomendamos que cada 7 ú 8 segundos las remuevas para que todos los granos exploten y no se te quemen.

En total tardarás unos 6 minutos hatas que todas tus palomitas estén listas. ¿Cuándo hay que retirar la olla? Cuando pasen 2 o 3 segundos y ya no oigas que explota ninguna.