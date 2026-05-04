La sociedad gastronómica El Falucho abre su nueva sede en Alicante tras haber permanecido más de 12 años en su ubicación anterior. Al mismo tiempo, amplía su límite de socios a 30.

En la actualidad, está compuesta por 26 socios, amigos y aficionados a la cocina, que aprovechan el espacio para reunirse dos veces al mes. En dichas reuniones se elabora todo tipo de cocina, aunque siempre se presta especial atención a los arroces alicantinos, tan importantes en nuestra ciudad.

Cada semana, un socio diferente asume el papel de encargado. Esta persona se responsabiliza de tareas como realizar los pedidos necesarios y adecuar las instalaciones, para que el resto de socios pueda disfrutar de la sociedad gastronómica.

Este grupo unido y colaborativo está formado por todo tipo de perfiles, donde el gusto por la buena cocina y el amor por los fogones actúan como denominador común. El nuevo local cuenta con una cocina abierta, equipada con todas las comodidades de una cocina profesional, y un salón con capacidad para más de 40 comensales. Ambos espacios convierten este lugar en un entorno especialmente acogedor, donde el grupo de amigos podrá seguir disfrutando de sus reuniones fraternales y de su pasión culinaria.

El local está completamente equipado con todos los utensilios y artículos necesarios para preparar cualquier tipo de plato. Además, cuenta con una amplia selección de bebidas frías, vinos y licores, disponibles a precios cercanos al coste. El socio únicamente debe aportar la materia prima que necesite para su evento.