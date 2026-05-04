La sociedad gastronómica El Falucho abre su nueva sede en Alicante
Este grupo unido y colaborativo está formado por todo tipo de perfiles, donde el gusto por la buena cocina y el amor por los fogones actúan como denominador común
La sociedad gastronómica El Falucho abre su nueva sede en Alicante tras haber permanecido más de 12 años en su ubicación anterior. Al mismo tiempo, amplía su límite de socios a 30.
En la actualidad, está compuesta por 26 socios, amigos y aficionados a la cocina, que aprovechan el espacio para reunirse dos veces al mes. En dichas reuniones se elabora todo tipo de cocina, aunque siempre se presta especial atención a los arroces alicantinos, tan importantes en nuestra ciudad.
Cada semana, un socio diferente asume el papel de encargado. Esta persona se responsabiliza de tareas como realizar los pedidos necesarios y adecuar las instalaciones, para que el resto de socios pueda disfrutar de la sociedad gastronómica.
Este grupo unido y colaborativo está formado por todo tipo de perfiles, donde el gusto por la buena cocina y el amor por los fogones actúan como denominador común. El nuevo local cuenta con una cocina abierta, equipada con todas las comodidades de una cocina profesional, y un salón con capacidad para más de 40 comensales. Ambos espacios convierten este lugar en un entorno especialmente acogedor, donde el grupo de amigos podrá seguir disfrutando de sus reuniones fraternales y de su pasión culinaria.
El local está completamente equipado con todos los utensilios y artículos necesarios para preparar cualquier tipo de plato. Además, cuenta con una amplia selección de bebidas frías, vinos y licores, disponibles a precios cercanos al coste. El socio únicamente debe aportar la materia prima que necesite para su evento.
- Un conductor en sentido contrario provoca un grave accidente con cuatro heridos en la A-7 en Tibi
- Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura
- Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
- Nuevos empadronados en Les Naus de Alicante: de Rocío Gómez a cuatro propietarios que querían renunciar a los pisos y ya viven en la urbanización
- María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026
- María Pastor, Bellea del Foc 2026: 'He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse
- Jesús Tavira, el testigo de Alicante que eludió el cerco del caso Sala y murió en El Bacarot
- La Elección, en directo: María Pastor, de Explanada, Bellea del Foc 2026