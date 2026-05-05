Los 10 mejores restaurantes de Alicante donde comer por 25 euros o menos, según TheFork

Comer bien en Alicante sin disparar la cuenta sigue siendo posible. Según la selección de restaurantes económicos de TheFork, la ciudad reúne una lista muy variada de locales con precios medios de hasta 25 euros, buenas valoraciones de los usuarios y propuestas que van desde la carne argentina hasta el sushi, la pizza, el hot pot o las tapas gourmet.

La lista tiene un punto interesante: no se limita a bares de batalla ni a menús rápidos. Entre los restaurantes destacados aparecen establecimientos con notas por encima del 9, cocina internacional y descuentos activos en algunos casos. Es decir, opciones para una comida informal, una cena de fin de semana o una salida con amigos sin entrar en presupuestos altos.

El top 10 de TheFork

Bacacay, en Carrer Poeta Campos Vasallo, 31, aparece como una de las opciones más potentes para quienes buscan cocina argentina. Tiene una valoración de 9,4, más de 500 opiniones y un precio medio de 22 euros. TheFork lo presenta como un restaurante de ambiente acogedor y destaca en sus resúmenes de opiniones la calidad de las carnes, las empanadas y la entraña.

Otro muy bien situada es TK arabesco, en la calle Segura, 7, entre la plaza de los Luceros y la estación de Renfe. Su cocina árabe con toque renovado le vale una nota de 9,5 y un precio medio de 18 euros. La propia plataforma lo describe como un restaurante centrado en cocina tradicional árabe, con platos como hummus, zaalouk o bastela entre las recomendaciones habituales.

Para tapas y vino, El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar, en la calle San José, 6, figura entre los mejor valorados de la lista. Tiene un 9,7, precio medio de 20 euros y descuentos de hasta el 30% en la plataforma, según los datos facilitados. Es una opción pensada para quien busca cocina española en formato cuidado, más de picoteo elaborado que de menú convencional.

La cocina asiática tiene varias entradas. Kodama, en la calle Belando, 29, destaca con una nota de 9,6, casi 3.000 opiniones y precio medio de 20 euros. Su baza principal es el sushi y una propuesta japonesa y asiática de corte moderno, con descuento de hasta el 30% en TheFork según la selección aportada.

También aparece Lit Hot Pot, en Tomás López Torregrosa, 10, con nota 8,9 y precio medio de 19 euros. Su propuesta gira alrededor del hot pot, una comida más participativa y compartida, con caldos, carnes, verduras, setas, fideos y otros ingredientes para cocinar en la mesa. Es una de las alternativas más distintas dentro de la lista.

Con los italianos no se va mucha pasta

Italia tiene mucho peso en la selección. Bigoli, en la calle Cándida Jimeno Gargallo, 6, cuenta con una valoración de 9,2, más de 2.000 opiniones y precio medio de 25 euros. Pasta, pizzas, raviolis, cannoli y platos italianos clásicos forman parte de una oferta que, por precio medio, se sitúa justo en el límite de esta ruta asequible.

Más arriba en valoración aparece Casa Mia Italia, en la calle Juan de Herrera, 38. Con un 9,8 y precio medio de 25 euros, es uno de los nombres más fuertes de la lista para quienes buscan cocina italiana de trato cercano. Los comentarios destacados por TheFork apuntan a una propuesta familiar, con platos de pasta, raviolis y postres caseros.

En una línea más informal entra Infraganti Pizza Bar Alicante, en la calle San Fernando, 29. Tiene una nota de 9,0, más de 1.300 opiniones y un precio medio de 17 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del listado. Su territorio natural es la pizza, con una propuesta directa, accesible y pensada para una comida sin complicaciones.

La lista se completa con dos restaurantes de la familia Sale Pepe. Sale Pepe Barrio, en la calle de Muñoz, 3, ofrece cocina italiana con precio medio de 25 euros y una valoración de 8,8. En su carta aparecen pizzas, pastas, platos de carne, ensaladas y propuestas con marisco.

Por su parte, Sale Pepe Castaños, en Cándida Jimeno Gargallo, 5, tiene nota 8,6 y precio medio de 25 euros. Su propuesta mantiene el mismo espíritu italiano, con pizzas y platos clásicos en un local de estética más moderna y colorida, según las imágenes y descripciones de la plataforma.

La selección de TheFork dibuja una ruta útil para quienes buscan calidad, variedad y reservas online sin convertir la comida en un lujo.