Confirmado: puedes hacer el bombón de chocolate que no engorda en tu casa

Sin culpa. Quieres darte un capricho dulce y te fascinan los bombones pero sabes que "no debes", el nutricionista Carlos Ríos te propone una receta sana y saludable pero muy rica. Los fans del dulce pueden disfrutar en su casa de estos bombones dulces fáciles y rápidos de preparar que te ayudarán a quitarte las ganas de dulce o de picar entre horas.

Este dulce tiene cobertura de chocolate pero… ¿de qué están rellenos? Quizá esto sea lo más peculiar de la receta ya que por dentro encontrarás un alimento igualmente sano y también con un toque dulce: el boniato.

Ingredientes para el bombón de chocolate sano

Medio boniato

Una cucharadita de pasta de dátil

Una cucharadita de canela en polvo

2 onzas de chocolate de una pureza superior al 85%

Coco rallado

Cómo preparar el bombón de chocolate que no engorda

Prepara el boniato. Pélalo y córtalo en rodajas o láminas algo gruesas para que se cocine bien por dentro y quede lo bastante blando como para poder manipularlo después. Cocínalo en el microondas. Coloca el boniato en un recipiente apto para microondas, como un tupper, un estuche de vapor tipo Lékué o similar. Caliéntalo a máxima potencia durante unos 8 minutos, aunque el tiempo puede variar según el aparato. Haz la masa. Cuando el boniato esté tierno, aplástalo con un tenedor hasta obtener una textura tipo puré. Añade la pasta de dátil y la canela, y mezcla bien hasta que todos los ingredientes queden integrados. Puedes hacerlo con las manos para trabajar mejor la masa, ya que después tendrás que formar las bolitas. Déjala reposar unos minutos. Derrite el chocolate. Mientras la masa reposa, pon el chocolate puro en el microondas y fúndelo poco a poco. Un minuto suele ser suficiente, pero conviene revisarlo para evitar que se queme. Forma y cubre los bombones. Prepara pequeñas bolitas con la mezcla de boniato y, con ayuda de dos cucharas, sumérgelas una a una en el chocolate derretido hasta que queden totalmente cubiertas. Después, colócalas en un plato. Añade el toque final. Como cobertura o decoración, puedes espolvorear coco rallado por encima, tal y como propone Ríos.

Ya sólo te queda dejarlos enfriar en la nevera para que el chocolate se solidifique. Seguro que sorprendes a tus familiares y amigos con este rico y sano postre. Y cuando les digas que no engorda, fijo que te piden la receta.